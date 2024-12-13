Gerador de Vídeo para Desenvolvimento de Habilidades para Treinamento Envolvente

Transforme o treinamento de funcionários com nossa plataforma, aproveitando avatares de IA para criar experiências de aprendizado envolventes e eficazes.

535/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Simplifique seu fluxo de trabalho de criação de conteúdo transformando ideias escritas em narrativas visuais envolventes. Desenvolva um vídeo profissional de 45 segundos para profissionais de marketing e educadores online, ilustrando a eficiência de um gerador de texto para vídeo. Este vídeo deve apresentar um estilo visual envolvente com texto claro na tela e uma narração profissional, demonstrando como é fácil usar Modelos e cenas para transformar roteiros em vídeos polidos.
Prompt de Exemplo 2
Capacite sua equipe com aprendizado eficaz através de conteúdo de fácil assimilação. Produza um vídeo informativo de 90 segundos para equipes de L&D corporativas e gerentes de RH, detalhando como um gerador de vídeo para desenvolvimento de habilidades revoluciona a criação de vídeos de treinamento envolventes. O estilo visual e de áudio deve ser amigável e instrutivo, combinando gravações de tela com apresentações de avatares, ainda mais aprimorado por Legendas geradas automaticamente e conteúdo rico da biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 3
Liberte o potencial da sua marca com marketing visual de ponta. Projete um vídeo acelerado de 30 segundos para profissionais de marketing de mídia social e agências digitais, destacando a liberdade criativa oferecida por um gerador de avatares de IA para campanhas de marketing diversificadas. Este vídeo visualmente impressionante precisa de transições dinâmicas e música em alta, mostrando como é fácil adaptar o conteúdo para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo para Desenvolvimento de Habilidades

Transforme rapidamente seu conhecimento em vídeos de treinamento envolventes e prontos para uso. Capacite sua equipe com conteúdo de desenvolvimento de habilidades acessível e de alta qualidade.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu conteúdo de aprendizado no gerador de texto para vídeo. Veja seu texto ser instantaneamente convertido em um esboço de vídeo dinâmico.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Aumente o engajamento escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seus módulos de desenvolvimento de habilidades com um toque humano.
3
Step 3
Adicione Áudio Envolvente
Incorpore narrações de IA cristalinas para a narração, escolha música de fundo apropriada e adicione legendas para tornar seu conteúdo acessível.
4
Step 4
Exporte e Implante
Finalize seu vídeo de treinamento profissional e exporte-o facilmente. Integre-o perfeitamente com sua integração LMS existente para amplo acesso da equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Treinamento Técnico Especializado

.

Simplifique assuntos complexos como treinamento técnico ou de conformidade, tornando informações intrincadas acessíveis e envolventes para um desenvolvimento de habilidades eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar minha produção criativa de vídeos?

O HeyGen revoluciona a produção criativa de vídeos ao permitir que você transforme roteiros em vídeos envolventes usando tecnologia avançada de gerador de vídeo com IA. Utilize avatares de IA realistas, narrações de IA e modelos de vídeo personalizáveis para dar vida à sua visão de forma eficiente. Esta plataforma simplifica tarefas complexas de edição de vídeo, tornando conteúdo de qualidade profissional acessível para diversas necessidades.

Que tipo de avatares de IA posso usar com o gerador de avatares de IA do HeyGen?

O gerador de avatares de IA do HeyGen oferece uma gama diversificada de avatares de IA realistas que podem ser totalmente personalizados para se adequar à sua marca ou mensagem. Você pode selecionar entre vários estilos e aparências, garantindo que seus avatares de IA representem efetivamente seu conteúdo, seja para vídeos de treinamento ou campanhas de marketing. Este recurso é central para criar conteúdo de vídeo com IA dinâmico e envolvente.

O HeyGen oferece modelos de vídeo personalizáveis para criação rápida de conteúdo?

Sim, o HeyGen possui uma extensa biblioteca de modelos de vídeo personalizáveis projetados para acelerar seu processo de criação de conteúdo. Esses modelos servem como um ponto de partida robusto, permitindo modificações rápidas e branding consistente em todos os seus projetos de gerador de vídeo com IA. Isso torna a edição de vídeo eficiente, mesmo para vídeos de treinamento complexos ou conteúdo de desenvolvimento de habilidades.

O HeyGen pode transformar texto em conteúdo de vídeo com IA de forma eficiente?

Absolutamente, o HeyGen se destaca como um gerador de texto para vídeo, permitindo que você converta roteiros de texto simples em conteúdo de vídeo com IA polido com facilidade. Ao simplesmente inserir seu texto, o HeyGen gera automaticamente narrações de IA profissionais e visuais sincronizados, incluindo legendas, simplificando todo o fluxo de produção. Essa capacidade é ideal para produzir rapidamente documentação de vídeo envolvente ou módulos de treinamento de funcionários.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo