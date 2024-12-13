Crie um vídeo de demonstração de produto de 60 segundos, projetado para profissionais de capacitação de vendas, para apresentar novos recursos de software a potenciais clientes. O estilo visual e de áudio deve ser vibrante e energético, misturando gravações de tela ao vivo com gráficos animados. Utilize os "AI avatars" da HeyGen para apresentar os principais benefícios e guiar pela interface do usuário, tornando a demonstração altamente envolvente e personalizada. Este vídeo de demonstração visa informar rapidamente e entusiasmar o público-alvo sobre o valor do produto.

