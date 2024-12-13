Crie um vídeo vibrante de 30 segundos para lançamento de single, projetado para artistas independentes que desejam anunciar sua nova faixa nas plataformas de mídia social. O estilo visual deve ser dinâmico e animado, apresentando vídeos de letras estilizados que se movimentam junto com a música, sincronizando perfeitamente com o ritmo. Direcione este vídeo para músicos emergentes que buscam uma aparência profissional sem habilidades extensas de edição. Utilize os "Templates & cenas" do HeyGen para construir rapidamente visuais envolventes e atraentes que ressoem com um público jovem e nativo digital.

Gerar Vídeo