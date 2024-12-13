Absolutamente, o HeyGen permite a personalização completa do estilo em suas criações de vídeo. Você pode aproveitar os recursos do kit de marca para incorporar seus logotipos e cores, aprimorando a consistência da marca. Além disso, integre animações, gráficos e selecione entre uma variedade de avatares de IA para garantir que seus vídeos sejam exclusivamente seus e estejam alinhados com sua visão.