Liberte sua criatividade em um vídeo dinâmico de 1 minuto, projetado para pequenos empresários que desejam profissionalizar sua presença online. Este vídeo apresentará visuais animados e energéticos, combinados com uma narração amigável e clara, demonstrando como os versáteis Modelos e cenas do HeyGen simplificam o processo de se tornar um criador de vídeos online de alto nível, mesmo sem experiência prévia em edição.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo explicativo perspicaz de 90 segundos direcionado a profissionais de marketing que buscam criação de conteúdo escalável. O estilo visual deve ser polido e moderno, apoiado por uma voz confiante e articulada, mostrando como os avançados avatares de IA do HeyGen, juntamente com suas capacidades como criador de vídeos de IA, aumentam significativamente a eficiência da produção e a consistência da marca.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional envolvente de 2 minutos voltado para educadores e treinadores corporativos que precisam transformar tópicos complexos em módulos de aprendizado atraentes. Com um tom claro e pedagógico e visuais limpos e demonstrativos, esta peça destacará o poderoso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen, transformando conteúdo escrito em narrativas envolventes e atuando como um editor de vídeo robusto para fins educacionais.
Prompt de Exemplo 3
Crie um tutorial inspirador de 1 minuto para aspirantes a criadores de conteúdo e YouTubers que buscam aumentar o engajamento do público e a acessibilidade. Com visuais criativos e vibrantes e uma voz energética e encorajadora, este vídeo demonstrará a facilidade de integrar Legendas através do HeyGen, mostrando como este poderoso criador de vídeos ajuda a alcançar um público mais amplo e melhorar o alcance do conteúdo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos do Mês

Crie vídeos envolventes do 'Show do Mês' sem esforço com ferramentas intuitivas, modelos profissionais e recursos poderosos de IA.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais do 'Show do Mês'. Esses layouts pré-desenhados fornecem uma base perfeita para seu projeto criativo.
2
Step 2
Carregue Seu Conteúdo
Carregue facilmente seus vídeos, imagens e outros ativos para personalizar seu conteúdo do 'show do mês'. Nosso editor suporta vários formatos para uma experiência tranquila.
3
Step 3
Adicione Texto e Narração
Enriqueça sua mensagem com sobreposições de texto dinâmicas e gere narrações realistas usando nossa avançada capacidade de texto para fala, perfeita para seu vídeo do show do mês.
4
Step 4
Refine e Exporte
Utilize o editor de arrastar e soltar para organizar cenas, aplicar efeitos e finalizar seu vídeo. Exporte seu vídeo polido do 'show do mês' no formato de proporção desejado, pronto para compartilhar.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cative e Envolva Seus Espectadores

Crie conteúdo de vídeo envolvente que ressoe profundamente com seu público, tornando seu 'show do mês' verdadeiramente memorável e impactante.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA para os usuários?

HeyGen é um criador de vídeos de IA intuitivo que permite gerar vídeos profissionais sem esforço. Seu editor de arrastar e soltar e as capacidades de texto para fala simplificam todo o processo de produção para criação de vídeos online.

Que tipo de conteúdo posso incorporar em meus vídeos usando o HeyGen?

HeyGen oferece uma rica biblioteca de conteúdo de estoque e suporta o upload de seus próprios vídeos e imagens. Você também pode aproveitar vários modelos de vídeo e aplicar controles de marca para personalizar seus vídeos de marketing.

O HeyGen pode gerar avatares de IA realistas e narrações para meus projetos?

Sim, o HeyGen se destaca como um criador de vídeos de IA ao oferecer avatares de IA avançados e geração de narrações de alta qualidade a partir do seu roteiro. Isso permite vídeos online verdadeiramente dinâmicos e envolventes.

O HeyGen é um editor de vídeo online versátil para diferentes formatos?

Absolutamente, o HeyGen funciona como um editor de vídeo online abrangente que suporta redimensionamento de proporção de aspecto e várias opções de exportação. Você pode facilmente adaptar seu conteúdo para plataformas como vídeos do YouTube ou outras necessidades de vídeos de marketing.

