Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.

Prompt 1
Mergulhe no mundo da produção de vídeos sem complicações com um tutorial de 60 segundos pensado para cineastas iniciantes e entusiastas da tecnologia. Este vídeo irá guiá-lo através da habilidade técnica da interface de arrastar e soltar da HeyGen, demonstrando como transformar filmagens brutas em conteúdo refinado. Utilizando nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiros, você aprenderá a criar YouTube Shorts cativantes com facilidade, mantendo sempre uma estética profissional.
Prompt 2
Capture a atenção do seu público com um vídeo promocional de 30 segundos feito sob medida para influenciadores de mídias sociais e profissionais de marketing. Utilizando os avatares de IA da HeyGen, dê vida à sua mensagem com personagens personalizados que falam diretamente com seus espectadores. O vídeo será ambientado em um cenário de visuais modernos e elegantes, complementado por uma trilha sonora cuidadosamente selecionada de nossa biblioteca musical, garantindo que seu conteúdo se destaque na concorrida paisagem digital.
Prompt 3
Embarque em uma jornada criativa com um vídeo narrativo de 90 segundos voltado para educadores e contadores de histórias. Este vídeo explorará o poder da geração de Voiceover da HeyGen, permitindo que você adicione uma narração envolvente à sua história. Com foco em visuais ricos e cinematográficos e legendas/subtítulos cativantes, você poderá transmitir ideias complexas de forma acessível, tornando-o ideal para conteúdo educacional em diversas plataformas de mídia social.
Copie o prompt
Cole no campo de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Criação de Vídeo Nativo

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Construído com Estrutura e Propósito

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avaliações

Como um Criador de Vídeos Curtos Funciona

Crie vídeos curtos envolventes sem esforço com nossas ferramentas impulsionadas por IA.

1
Step 1
Crie com Avatares de IA
Inicie sua jornada de criação de vídeos selecionando entre uma variedade de avatares de IA. Esses avatares podem dar vida ao seu roteiro, adicionando um toque único aos seus vídeos curtos.
2
Step 2
Escolha a partir de Modelos
Simplifique seu processo de edição escolhendo entre uma ampla variedade de modelos. Esses layouts pré-desenhados ajudam você a definir rapidamente o tom e o estilo do seu vídeo.
3
Step 3
Adicionar Música da Biblioteca
Aprimore seu vídeo com a trilha sonora perfeita explorando nossa extensa biblioteca musical. Adicionar música pode elevar o clima e o engajamento do seu conteúdo.
4
Step 4
Exportar para Plataformas de Mídias Sociais
Uma vez que seu vídeo estiver pronto, exporte-o no formato ideal para diversas plataformas de mídia social. Isso garante que seu conteúdo tenha uma ótima aparência onde quer que seja compartilhado.

Casos de Uso

HeyGen revoluciona a criação de vídeos curtos com seu editor de vídeo alimentado por IA, oferecendo ferramentas criativas e técnicas como modelos e uma biblioteca de músicas para produzir conteúdo envolvente para plataformas de mídia social.

Inspire com Vídeos Motivacionais

Inspire com Vídeos Motivacionais

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos curtos?

A HeyGen oferece um editor de vídeo com inteligência artificial que simplifica o processo de criação de vídeos curtos com sua interface intuitiva de arrastar e soltar e uma variedade de modelos personalizáveis.

Quais recursos tornam o HeyGen uma escolha top para edição de vídeo?

A HeyGen se destaca com suas ferramentas avançadas de edição de vídeo, incluindo avatares de IA, capacidade de texto para vídeo a partir de scripts e uma biblioteca de mídia abrangente para criação de conteúdo sem complicações.

O HeyGen pode ajudar na criação de YouTube Shorts?

Sim, HeyGen é um excelente Criador de YouTube Shorts, oferecendo ferramentas como redimensionamento de proporção de aspecto e geração de voz em off para garantir que seu conteúdo seja otimizado para plataformas de mídia social.

Por que escolher a HeyGen para fazer vídeos online?

HeyGen é um criador de vídeos online versátil que oferece controles de marca, como personalização de logo e cores, além de uma rica biblioteca musical para enriquecer seus projetos criativos.

