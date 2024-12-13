Modelos de Vídeos Curtos de Treinamento: Aumente o Aprendizado e o Engajamento

Transforme o treinamento de funcionários e a microaprendizagem. Crie vídeos impactantes rapidamente com modelos personalizáveis e Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial técnico de 2 minutos para a equipe interna de suporte de TI, demonstrando um novo processo de atualização de software. O vídeo deve ter um tom preciso e instrutivo, com gravações de tela claras e ponteiros animados, garantindo a inclusão de legendas automáticas para acessibilidade e fácil referência.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo educacional explicativo de 60 segundos para uma equipe de vendas, destacando os benefícios de um novo recurso do produto. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e envolvente, usando imagens e vídeos de alta qualidade da biblioteca de mídia para ilustrar os pontos principais, com uma abordagem de script-para-vídeo para criação de conteúdo sem interrupções.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de treinamento de 45 segundos para uma atualização de política em toda a empresa. A estética visual deve ser limpa e corporativa, aproveitando modelos e cenas personalizáveis para manter a consistência da marca, acompanhada por uma geração de narração clara e concisa para transmitir informações essenciais de forma eficaz.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Usar Modelos de Vídeos Curtos de Treinamento

Crie rapidamente conteúdo de treinamento envolvente e eficaz com modelos personalizáveis, aproveitando a IA para otimizar sua produção de vídeo.

1
Step 1
Selecione um Modelo de Vídeo de Treinamento
Navegue por uma biblioteca diversificada de "modelos e cenas" especificamente projetados para vídeos curtos de treinamento. Encontre a estrutura perfeita para transmitir sua mensagem de forma eficiente.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Modifique facilmente texto, cores e elementos de marca dentro do modelo escolhido. Use o recurso "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para transformar seu roteiro em conteúdo dinâmico na tela.
3
Step 3
Gere Narração de IA
Gere "geração de narração" profissional diretamente do seu roteiro de texto, garantindo uma narração clara e consistente para seus vídeos curtos de treinamento.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Uma vez que seu vídeo curto de treinamento esteja completo, use o recurso "Redimensionamento de proporção e exportações" para baixá-lo no formato e resolução desejados, pronto para distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore a Entrega de Conteúdo Educacional

Simplifique informações complexas em modelos de vídeos curtos de treinamento concisos e compreensíveis para um aprendizado eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento profissional?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de treinamento profissional de forma fácil, usando uma vasta biblioteca de modelos personalizáveis e uma interface intuitiva de arrastar e soltar. Ele simplifica todo o processo de produção, tornando a criação de vídeos complexos acessível para sua equipe.

Quais ferramentas de IA generativa o HeyGen oferece para fazer vídeos de treinamento?

O HeyGen utiliza ferramentas avançadas de IA generativa, incluindo um criador de texto-para-vídeo de IA e avatares de IA realistas, para transformar roteiros em conteúdo de treinamento envolvente. Você pode gerar narrações com som natural diretamente do texto, eliminando a necessidade de configurações tradicionais de gravação.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos curtos de microaprendizagem com marca rapidamente?

Absolutamente, o HeyGen é ideal para produzir modelos de vídeos curtos de treinamento e conteúdo de microaprendizagem de forma rápida e eficiente. Seus modelos personalizáveis, combinados com controles de marca, permitem vídeos consistentes e com a marca, que são rápidos de criar e fáceis de distribuir para seu público.

Como o HeyGen apoia iniciativas eficazes de treinamento e integração de funcionários?

O HeyGen melhora significativamente o treinamento e a integração de funcionários, fornecendo ferramentas para criar guias envolventes e vídeos de instruções em escala. Isso garante o compartilhamento consistente de conhecimento e ajuda a alinhar sua equipe com informações críticas de forma eficiente, melhorando os resultados de aprendizado.

