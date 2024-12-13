Gerador de Vídeos de Pitch Curto: Crie Vídeos Vencedores com AI

Transforme seu texto em vídeos de pitch cativantes instantaneamente com narração em AI, perfeito para envolver investidores e clientes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de demonstração de produto de 45 segundos direcionado a equipes de marketing lançando novos produtos, incorporando visuais vibrantes e gráficos dinâmicos com legendas claras e concisas para uma visualização silenciosa ideal. Aproveite os Modelos & cenas e as Legendas/legendas da HeyGen para produzir rapidamente um explicativo envolvente que destaque os principais recursos com gráficos dinâmicos impactantes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo informativo de 90 segundos projetado para empresas de tecnologia comunicarem ideias complexas sobre novos recursos de software, empregando um estilo visual elegante e profissional. Use a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para integrar perfeitamente texto na tela com visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque, tornando-o uma solução eficaz de gerador de vídeo em AI para explicações detalhadas.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo personalizado de 30 segundos para equipes de vendas, caracterizado por um estilo visual amigável e acessível, entregue por um avatar de AI. Otimize o vídeo para várias plataformas usando o redimensionamento de proporção de aspecto & exportações da HeyGen, permitindo gravações rápidas e personalizadas que aumentam o engajamento com clientes potenciais.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Pitch Curto

Crie rapidamente vídeos de pitch profissionais e atraentes para investidores, demonstrações de produtos ou redes sociais com uma plataforma de AI intuitiva.

1
Step 1
Crie Seu Pitch com Texto ou Modelo
Comece colando seu roteiro ou selecionando um modelo pré-desenhado. Nossa plataforma usa "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para gerar instantaneamente cenas a partir do seu conteúdo.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de AI e Visuais
Selecione entre uma variedade de "avatares de AI" para representar sua marca e melhore seu vídeo com "gráficos dinâmicos" e mídia de estoque da biblioteca.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais e Legendas
Eleve seu pitch com narração de som natural usando "geração de narração" e garanta acessibilidade com "legendas automáticas" geradas automaticamente.
4
Step 4
Refine, Marque e Exporte
Aplique seus "Controles de marca" (logo, cores) para um visual consistente, finalize seu vídeo e então "Exporte" seus "vídeos de pitch" polidos para qualquer plataforma ou caso de uso.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Demonstrações de Produtos e Histórias

.

Crie facilmente demonstrações de produtos envolventes e histórias de sucesso de clientes para comunicar valor de forma eficaz e construir confiança.

background image

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de pitch em AI?

A HeyGen é um gerador de vídeos em AI intuitivo que simplifica a criação de vídeos de pitch profissionais. Você pode transformar seu roteiro em um vídeo atraente usando avatares de AI realistas e narrações sofisticadas em AI, tornando todo o processo eficiente e eficaz.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para personalizar vídeos de pitch?

A HeyGen fornece um editor fácil de usar, com recurso de arrastar e soltar, equipado com uma rica biblioteca de modelos e gráficos dinâmicos. Recursos avançados incluem legendas automáticas, kits de marca personalizáveis e várias opções de resolução para garantir que seu vídeo de pitch pareça polido e profissional.

A HeyGen pode criar vídeos de pitch curtos para diferentes públicos, como investidores ou demonstrações de produtos?

Com certeza, a HeyGen é um criador de vídeos de pitch em AI ideal para gerar vídeos de pitch curtos e atraentes, adaptados para diversos públicos. Seja apresentando a investidores ou exibindo demonstrações de produtos, a HeyGen ajuda você a comunicar ideias complexas de forma eficaz com visuais de alta qualidade gerados por AI.

Com que rapidez posso gerar um vídeo de pitch com as capacidades de AI da HeyGen?

Com o poderoso gerador de vídeos em AI da HeyGen e sua plataforma intuitiva, você pode criar rapidamente vídeos de pitch envolventes a partir de um simples roteiro. Aproveite os modelos pré-fabricados e a geração de narração em AI para reduzir significativamente o tempo de produção, tornando a criação de vídeos rápida e sem esforço.

