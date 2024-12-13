Com o poderoso gerador de vídeos em AI da HeyGen e sua plataforma intuitiva, você pode criar rapidamente vídeos de pitch envolventes a partir de um simples roteiro. Aproveite os modelos pré-fabricados e a geração de narração em AI para reduzir significativamente o tempo de produção, tornando a criação de vídeos rápida e sem esforço.