Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um YouTube Short informativo de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e educadores, focando em uma dica rápida ou tutorial. Apresente este conteúdo com visuais claros e profissionais e uma narração explicativa envolvente. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar sua mensagem em um vídeo polido, aprimorando a compreensão com legendas bem sincronizadas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um Instagram Reel vibrante de 60 segundos direcionado a profissionais de marketing e blogueiros de moda/estilo de vida, exibindo um produto ou tendência. A estética visual deve ser elegante e esteticamente agradável, com música de fundo em alta e visuais impressionantes. Acelere seu processo criativo começando com os templates e cenas da HeyGen e enriquecendo seu vídeo com diversos elementos da biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo conciso de 15 segundos, perfeito para profissionais ocupados ou podcasters que desejam converter conteúdo de formato longo em trechos envolventes. Empregue cortes rápidos e trechos de som impactantes para um estilo visual e auditivo energético. Garanta o máximo alcance em várias plataformas sociais utilizando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen, tornando seus vídeos de formato longo para curto instantaneamente adaptáveis.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Formato Curto

Transforme suas ideias em vídeos de formato curto cativantes para redes sociais em apenas quatro etapas simples, aumentando sua presença online e engajamento.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro ou Faça Upload de Conteúdo
Comece colando seu roteiro diretamente no gerador, aproveitando nossa capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro, ou faça upload de seus vídeos de formato longo existentes para converter em vídeos curtos envolventes.
2
Step 2
Escolha Seu Estilo Visual
Selecione a partir de uma biblioteca diversificada de templates e cenas para aplicar instantaneamente uma aparência e sensação profissionais, garantindo que seu vídeo de formato curto tenha visuais impressionantes.
3
Step 3
Aplique Legendas Envolventes
Aumente a compreensão e retenção do espectador aplicando legendas automáticas, garantindo que sua mensagem seja clara mesmo sem som.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de formato curto e exporte-o, com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações otimizadas para plataformas como YouTube Shorts e Instagram Reels, para maximizar o engajamento do seu vídeo.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Crie vídeos curtos de AI envolventes para destacar depoimentos de clientes, construindo confiança e demonstrando o valor do produto de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de formato curto envolventes para redes sociais?

A HeyGen é um gerador de vídeos avançado com AI que capacita criadores de conteúdo a produzir rapidamente vídeos de formato curto envolventes. Utilize nossos avatares de AI e extensos templates para simplificar seu processo de criação de vídeos para plataformas como YouTube Shorts e Instagram Reels, aumentando significativamente o engajamento dos vídeos.

Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para produzir vídeos curtos virais?

A HeyGen oferece um conjunto de ferramentas criativas para ajudá-lo a produzir vídeos curtos virais. Melhore seus vídeos com legendas automáticas, personalize com visuais impressionantes e música de fundo da nossa biblioteca de mídia, e garanta uma marca consistente para máximo impacto nas plataformas de redes sociais.

A HeyGen pode converter vídeos de formato longo em conteúdo de formato curto envolvente?

Sim, a HeyGen permite que você reaproveite eficientemente o conteúdo de formato longo gerando facilmente novos vídeos de formato curto a partir de roteiros prontos ou texto existente. Este recurso poderoso ajuda criadores de conteúdo a adaptar e publicar rapidamente conteúdo personalizado em várias plataformas de redes sociais, aprimorando seu fluxo de trabalho de edição de vídeo.

A HeyGen é um gerador de vídeos com AI fácil de usar para todos os níveis de habilidade?

Com certeza! A HeyGen é projetada para ser um gerador de vídeos com AI intuitivo, perfeito para criadores de conteúdo de todos os níveis de experiência. Sua interface amigável permite a criação de vídeos de texto para vídeo sem esforço, aproveitando avatares de AI e um editor de arrastar e soltar para dar vida às suas ideias com visuais e animações impressionantes.

