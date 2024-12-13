Criador de Vídeos de Anúncios de Curta Duração: Crie Anúncios Rápidos com IA

Profissionais de marketing, gerem vídeos de curta duração de alto impacto para redes sociais instantaneamente com poderosos recursos de texto para vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio em vídeo de 45 segundos explicando uma funcionalidade complexa de software, voltado para agências de marketing digital e marcas de e-commerce; este vídeo deve apresentar uma estética visual elegante e corporativa, com uma narração clara e autoritária, aproveitando os extensos modelos e cenas da HeyGen para simplificar a produção como um criador de anúncios em vídeo online.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo autêntico de 60 segundos que pareça conteúdo gerado por usuários (anúncios em vídeo UGC), projetado para criadores de conteúdo e equipes de marketing que exploram novos métodos de alcance; adote um estilo visual e de áudio natural e relacionável, usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para dar vida a uma sensação espontânea sem esforço.
Prompt de Exemplo 3
Gere um anúncio em vídeo de 15 segundos projetado para gerar ação imediata para startups e lançamentos de campanhas rápidas; este anúncio requer um estilo visualmente impactante e acelerado, com uma narração forte e energética, utilizando o recurso de geração de narração da HeyGen para transmitir perfeitamente a urgência e o chamado à ação.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Anúncios de Curta Duração

Crie anúncios de vídeo de curta duração envolventes e de alta conversão sem esforço com nosso criador de anúncios em vídeo com IA intuitivo, projetado para velocidade e impacto em todas as plataformas.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Vídeo
Selecione entre uma ampla variedade de modelos de vídeo profissionais para começar a criar seu anúncio instantaneamente.
2
Step 2
Gere Conteúdo com IA
Utilize ferramentas avançadas de IA para transformar seu roteiro em conteúdo de vídeo envolvente, completo com avatares de IA realistas e narrações dinâmicas.
3
Step 3
Personalize com Branding e Mídia
Aprimore seu anúncio com controles de branding personalizados e incorpore mídia de estoque relevante para aperfeiçoar sua narrativa visual.
4
Step 4
Exporte para Redes Sociais
Finalize seu anúncio exportando-o em várias proporções, otimizadas para publicação perfeita em todas as suas plataformas de redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Anúncios de Vídeo UGC Autênticos

Transforme histórias de sucesso de clientes em anúncios de vídeo UGC atraentes com IA para construir confiança e impulsionar conversões.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar os profissionais de marketing a criar anúncios de vídeo de curta duração envolventes?

A HeyGen capacita os profissionais de marketing a produzir anúncios de vídeo de curta duração dinâmicos, aproveitando avatares de IA e extensos modelos de vídeo. Você pode rapidamente gerar anúncios de vídeo UGC e conteúdo de marketing impactante para redes sociais com facilidade criativa.

O que torna a HeyGen um criador de anúncios em vídeo online eficaz com IA?

A HeyGen oferece uma plataforma online intuitiva que transforma roteiros em anúncios de vídeo de alta qualidade usando ferramentas avançadas de IA. Seus recursos abrangentes, incluindo geração de narração e legendas automáticas, simplificam todo o processo de edição de vídeo.

Posso personalizar meus anúncios de vídeo e adicionar chamadas para ação usando a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen permite ampla personalização para seus anúncios de vídeo, incluindo controles de branding para logotipos e cores. Você pode facilmente integrar chamadas para ação claras dentro de seus vídeos de curta duração para alcançar os resultados desejados.

Como a HeyGen apoia a criação de anúncios de vídeo para diferentes plataformas de redes sociais?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de curta duração envolventes otimizados para várias plataformas de redes sociais, incluindo anúncios no YouTube. Suas capacidades de redimensionamento de proporção garantem que seus anúncios de vídeo fiquem perfeitos em qualquer lugar que você os publique.

