Modelos de Vídeos Educacionais Curtos: Crie Aulas Envolventes

Aumente a retenção e o engajamento do aprendizado com modelos e cenas prontos para uso, simplificando a criação de seus vídeos educacionais.

427/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo envolvente de 30 segundos direcionado a profissionais ocupados que desejam aprender uma nova habilidade de software. Utilize um estilo visual dinâmico e acelerado com texto na tela e música de fundo animada, aproveitando os modelos e cenas personalizáveis do HeyGen para criar um vídeo instrucional impactante e de fácil compreensão.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo amigável e convidativo de 45 segundos para servir como introdução a um novo módulo para aulas online, voltado para professores do ensino fundamental e médio. O estilo visual deve ser um explicador de quadro branco acolhedor, apresentando um avatar de IA da seleção do HeyGen para apresentar os principais objetivos de aprendizagem e utilizando suporte de biblioteca de mídia/estoque para elementos de fundo envolventes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo gráfico vibrante de 15 segundos para redes sociais para qualquer pessoa que compartilhe conteúdo educacional rápido, focando em um formato de 'dica diária'. Este modelo de vídeo educacional curto deve empregar gráficos brilhantes e visualmente atraentes e sobreposições de texto concisas, com uma trilha de fundo impactante, otimizado para várias plataformas usando o redimensionamento e exportações de proporção de aspecto do HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Modelos de Vídeos Educacionais Curtos

Transforme facilmente seu conteúdo educacional em vídeos curtos e envolventes usando modelos ricos, projetados para melhorar a compreensão e aumentar a retenção de qualquer tópico.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeo ricos, especificamente projetados para conteúdo educacional, para começar seu projeto rapidamente usando os modelos e cenas do HeyGen.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Personalize o modelo escolhido adicionando seu texto, mídia e visuais da biblioteca de mídia/estoque integrada.
3
Step 3
Aplique Melhorias de IA
Integre avatares de IA para apresentar seu conteúdo, aumentando o engajamento e tornando seus vídeos educacionais mais dinâmicos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte seu vídeo educacional curto concluído, utilizando o redimensionamento de proporção de aspecto para se adequar a várias plataformas, e compartilhe-o com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Vídeos Educacionais Curtos para Redes Sociais

.

Gere clipes de vídeo educacionais rápidos e envolventes para plataformas de redes sociais, compartilhando conhecimento de forma eficaz e atraindo um público mais amplo.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode liberar a criatividade em modelos de vídeos educacionais?

O HeyGen é um criador de vídeos educacionais avançado, projetado para liberar a criatividade com seus ricos modelos de vídeo. Você pode personalizar facilmente esses modelos, incorporar avatares de IA e transformar seus roteiros em vídeos educacionais curtos e envolventes, tornando a criação de conteúdo intuitiva e eficiente.

Quais opções personalizáveis o HeyGen oferece para criar vídeos instrucionais?

O HeyGen oferece extensas opções personalizáveis para vídeos instrucionais, incluindo controles de branding, uma diversa biblioteca de mídia e recursos de edição de IA. Você pode adaptar facilmente os modelos para produzir apresentações animadas profissionais ou vídeos explicativos de quadro branco, garantindo que seu conteúdo se alinhe perfeitamente com seus objetivos de ensino.

O HeyGen pode simplificar a criação de aulas online e vídeos de aprendizado para educadores?

Absolutamente, o HeyGen atua como um poderoso criador de vídeos educacionais, simplificando a produção de aulas online de alta qualidade e vídeos de aprendizado. Educadores podem aproveitar a funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro e geração de narração para criar rapidamente conteúdo educacional atraente para os alunos.

O HeyGen suporta recursos de edição de IA como avatares e legendas para conteúdo educacional?

Sim, o HeyGen integra edição avançada de IA, permitindo que você incorpore avatares de IA realistas em seu conteúdo educacional para aumentar o engajamento. A plataforma também gera automaticamente legendas e subtítulos, tornando seus vídeos de aprendizado mais acessíveis em várias plataformas e para diversas necessidades dos alunos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo