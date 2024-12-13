Modelos de Vídeos Curtos para Anúncios: Crie Anúncios Envolventes Rápido

Crie vídeos de marketing cativantes com nossos modelos editáveis, impulsionados pelos controles de marca flexíveis da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um "vídeo de marketing" claro de 30 segundos explicando um serviço complexo para proprietários de pequenas empresas. Empregue um estilo visual semelhante a infográficos com "animações" suaves e uma narração calma e autoritária. Aproveite os "Templates & cenas" da HeyGen para estruturar a narrativa de forma eficaz, começando com uma base de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para eficiência.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um "vídeo curto" atraente de 20 segundos mostrando uma história de sucesso de cliente, voltado para potenciais clientes em busca de prova social. O estilo visual e de áudio deve ser caloroso e autêntico, apresentando um avatar de IA que transmite emoção genuína. Garanta que "Legendas/legendas" sejam incluídas para acessibilidade e melhore a narrativa visual usando clipes relevantes da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque". Isso exemplifica "ideias criativas de vídeos publicitários".
Prompt de Exemplo 3
Produza um "modelo de anúncio" conciso de 10 segundos para uma promoção sazonal por tempo limitado, projetado para capturar a atenção de consumidores em geral e compradores por impulso. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com sobreposições de texto em negrito e transições de cena dinâmicas, acompanhadas por música energética e cativante. Aproveite os "Templates & cenas" da HeyGen para criação rápida e garanta a exibição ideal em todas as plataformas usando "Redimensionamento de proporção e exportações" para criar um "modelo personalizável".
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Modelos de Vídeos Curtos para Anúncios

Crie vídeos curtos para anúncios de forma eficiente usando nossos modelos personalizáveis. Melhore seus esforços de marketing com produção simplificada e resultados profissionais.

1
Step 1
Selecione Seu Modelo
Comece escolhendo em nossa extensa biblioteca de "modelos de vídeos curtos para anúncios" profissionalmente projetados para várias plataformas e indústrias, fornecendo uma base sólida para seu anúncio.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Substitua facilmente o texto e visuais de espaço reservado por suas próprias imagens de produtos, vídeos ou selecione da nossa "Biblioteca de mídia/suporte de estoque". Nossos "modelos editáveis" garantem que seu anúncio reflita sua marca única.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Utilize "Controles de marca (logotipo, cores)" para incorporar os elementos da sua marca, garantindo uma aparência e sensação consistentes. Refine animações e transições para criar "anúncios de vídeo envolventes" que se destacam.
4
Step 4
Exporte Seu Anúncio de Vídeo
Finalize seu anúncio exportando-o no formato e resolução desejados. Use "Redimensionamento de proporção e exportações" para otimizar seus "anúncios de vídeo" para diferentes plataformas de mídia social, prontos para distribuição imediata.

Casos de Uso

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

Transforme depoimentos de clientes em anúncios de vídeo curtos e dinâmicos, construindo confiança e credibilidade com potenciais clientes de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de anúncios envolventes?

A HeyGen oferece uma ampla gama de modelos editáveis e avatares de IA para gerar rapidamente ideias criativas de vídeos publicitários. Você pode personalizar facilmente esses modelos com seus ativos de marca e roteiros de texto-para-vídeo para produzir anúncios de vídeo envolventes que capturam a atenção do seu público.

Que tipo de modelos de vídeo a HeyGen oferece para publicidade?

A HeyGen oferece uma biblioteca diversificada de modelos de vídeos curtos para anúncios, incluindo opções para vídeos de anúncios de produtos, campanhas de mídia social e várias necessidades de marketing. Esses modelos personalizáveis são projetados para ajudá-lo a criar rapidamente vídeos de anúncios profissionais e eficazes em diferentes plataformas.

Posso personalizar os modelos de anúncios da HeyGen para se adequar à minha marca?

Absolutamente, os modelos de anúncios da HeyGen são totalmente personalizáveis para alinhar-se à identidade da sua marca. Você pode facilmente substituir a mídia, ajustar cores, refinar layouts e aplicar o logotipo e fontes da sua marca para criar um anúncio de vídeo personalizado que reflete perfeitamente sua mensagem única.

Como a HeyGen torna a criação de vídeos de marketing mais eficiente?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos ao utilizar avatares de IA, capacidades de texto-para-vídeo e uma interface amigável. Isso permite que você gere rapidamente vídeos de marketing profissionais e vídeos curtos, reduzindo o tempo e o esforço de produção enquanto mantém alta qualidade.

