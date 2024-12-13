Crie Vídeos de Produtos Envolventes com Nosso Criador de Vídeos de Guia de Compras

Produza facilmente vídeos de produtos de alta conversão para o seu negócio com geração avançada de narração.

Crie um vídeo de produto conciso de 30 segundos para entusiastas de tecnologia, demonstrando os recursos inovadores de um dispositivo inteligente. Utilizando avatares de IA com um estilo visual elegante e futurista e uma narração profissional gerada por IA, este clipe é direcionado a empreendedores de e-commerce.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo abrangente de 45 segundos de instruções para varejistas online, orientando os clientes na configuração de eletrônicos domésticos. Esta experiência visual, construída com modelos e cenas vibrantes, deve apresentar um estilo animado e energético, acompanhada de legendas claras e música animada, funcionando como um vídeo explicativo eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo dinâmico de guia de compras de 60 segundos direcionado a profissionais de marketing de mídia social, ilustrando itens 'essenciais' para uma escapada de verão, transformados diretamente de um roteiro conciso usando texto para vídeo a partir do roteiro. A estética visual deve ser brilhante e inspiradora, com cortes rápidos e música animada, aprimorada por sobreposições de texto animado para cativar os espectadores nas plataformas de mídia social.
Prompt de Exemplo 3
Produza um anúncio de vídeo cativante de 30 segundos para blogueiros de estilo de vida, apresentando uma nova cafeteira em um ambiente doméstico aconchegante, aproveitando uma vasta biblioteca de mídia para imagens de estilo de vida. O vídeo deve ter um estilo visual quente e convidativo, com iluminação natural e música de fundo suave, usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para otimizar para diferentes plataformas sociais, servindo como um vídeo de produto atraente.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Guia de Compras

Crie facilmente vídeos de guia de compras envolventes que destacam seus produtos e cativam seu público, aumentando o engajamento em todas as plataformas.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Comece seu guia de compras escolhendo entre uma variedade de modelos profissionais ou inserindo seu roteiro diretamente para geração de texto para vídeo.
2
Step 2
Adicione Visuais de Produtos
Carregue suas fotos e clipes de vídeo de produtos, ou selecione da extensa biblioteca de mídia para melhorar visualmente seu guia de compras.
3
Step 3
Gere Narrações Envolventes
Dê vida ao seu roteiro com narrações de alta qualidade geradas por IA, garantindo uma narração clara e envolvente para a apresentação do seu produto.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Guia
Otimize seu guia de compras para várias plataformas com redimensionamento de proporção de aspecto, depois exporte seu vídeo de alta qualidade para distribuição sem interrupções.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Vídeos Explicativos e Tutoriais Abrangentes

.

Crie facilmente vídeos explicativos detalhados e guias de instruções que educam os clientes sobre produtos, melhorando a compreensão e satisfação do usuário.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de produtos envolventes?

O gerador de vídeos de IA do HeyGen capacita você a produzir vídeos de produtos de alta conversão de forma eficiente. Utilize avatares de IA e capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro para criar narrativas envolventes, perfeitas para marketing de vídeo de e-commerce e demonstrações de produtos.

Quais recursos tornam o HeyGen ideal para vídeos explicativos e guias de instruções?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos e guias de instruções com modelos intuitivos e um editor de arrastar e soltar. Você pode facilmente adicionar narração gerada por IA, legendas e imagens de arquivo para esclarecer descrições passo a passo para qualquer guia do usuário.

O HeyGen pode personalizar vídeos para campanhas específicas de branding e mídias sociais?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca em qualquer vídeo. Isso garante que seus anúncios em vídeo e conteúdo de mídia social mantenham uma identidade de marca consistente, aumentando o reconhecimento da marca em todas as plataformas.

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos para vários tipos de conteúdo?

O HeyGen simplifica a criação de conteúdo ao oferecer uma plataforma versátil de gerador de vídeos de IA para todas as suas necessidades, desde vídeos de guia de compras até demonstrações de produtos. Com sua robusta biblioteca de mídia, efeitos visuais e animações, o HeyGen ajuda você a produzir rapidamente vídeos profissionais para qualquer finalidade.

