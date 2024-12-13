Criador de Anúncios de Compras em Vídeo para Anúncios de Alta Conversão

Crie anúncios de vídeo de compras impressionantes para redes sociais. Aumente as conversões para sua marca de e-commerce com ferramentas impulsionadas por IA e modelos de vídeo personalizáveis e cenas.

Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos apresentando um novo produto, direcionado a pequenas marcas de e-commerce que desejam lançar rapidamente. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, com imagens nítidas do produto e uma narração amigável e entusiasmada. Destaque como os extensos 'Modelos e cenas' da HeyGen podem ajudar a criar vídeos de produtos atraentes sem esforço, impulsionando as vendas iniciais para novos lançamentos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo profissional de 45 segundos projetado para campanhas de marketing, voltado para proprietários de empresas e profissionais de marketing ansiosos para aumentar as conversões. A abordagem visual deve ser limpa e persuasiva, usando texto claro na tela e uma voz confiante e profissional. Enfatize a facilidade de adicionar elementos fortes de 'chamada para ação' e como o recurso de 'Legendas' da HeyGen garante que a mensagem seja acessível e impactante em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um anúncio de 15 segundos envolvente para redes sociais, especificamente para criadores de conteúdo e gerentes de redes sociais que precisam de 'anúncios em vídeo' cativantes rapidamente. O estilo visual deve ser acelerado e moderno, incorporando gráficos ousados e uma trilha sonora animada. Mostre como os 'Avatares de IA' da HeyGen podem personalizar mensagens e produzir rapidamente conteúdo de aparência profissional que chama a atenção em feeds sociais curtos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 60 segundos demonstrando a versatilidade da HeyGen para qualquer 'criador de anúncios de compras em vídeo', direcionado a empresas que precisam criar criativos de anúncios diversificados para múltiplos canais. O estilo visual deve ser elegante e instrutivo, empregando uma narração calma e orientadora e mostrando transições suaves entre diferentes proporções de aspecto. Ilustre como a capacidade de 'Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto' da HeyGen permite a colocação ideal de conteúdo de 'criador de anúncios em vídeo' em várias plataformas de publicidade.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Anúncios de Compras em Vídeo

Crie facilmente vídeos de anúncios de compras atraentes que cativam seu público e impulsionam o engajamento, tudo com nosso criador de vídeos com IA intuitivo para marcas de e-commerce.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece escolhendo em nossa diversa biblioteca de modelos de vídeo profissionalmente projetados e otimizados para anúncios de compras. Nossos Modelos e cenas oferecem um início rápido para qualquer produto ou campanha.
2
Step 2
Personalize Seu Vídeo de Produto
Carregue suas imagens e vídeos de produto. Use a interface intuitiva para organizar os elementos, garantindo que seu vídeo de produto mostre efetivamente seus itens. Aproveite nosso suporte de Biblioteca de Mídia/estoque para ativos adicionais.
3
Step 3
Aprimore com Branding
Integre a identidade única da sua marca. Aplique seu logotipo, cores e fontes da marca usando nossos controles abrangentes de Branding (logotipo, cores) para fazer seus criativos de anúncios se destacarem e se alinharem com suas campanhas de marketing.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu anúncio de compras esteja perfeito, utilize o Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para prepará-lo para várias plataformas. Baixe e compartilhe facilmente seu vídeo em todos os seus canais de redes sociais para alcançar seu público-alvo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Converta com Depoimentos de Clientes

Aproveite vídeos envolventes com IA para mostrar histórias de sucesso de clientes, construindo confiança e convertendo espectadores em compradores para seus produtos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode elevar minhas campanhas de anúncios em vídeo?

A HeyGen é um Criador de Vídeos com IA projetado para simplificar a criação de anúncios em vídeo de alto impacto, permitindo que você produza criativos de anúncios atraentes rapidamente para todas as suas campanhas de marketing e aumente as conversões.

Quais ferramentas a HeyGen oferece para criar vídeos de anúncios de compras eficazes?

A HeyGen oferece um poderoso editor de vídeo online com uma interface de arrastar e soltar, juntamente com modelos de vídeo personalizáveis especificamente otimizados para gerar vídeos de anúncios de compras envolventes e conteúdo de vídeo de produtos.

A HeyGen é capaz de produzir anúncios em vídeo diversificados para plataformas de redes sociais?

Sim, as ferramentas impulsionadas por IA da HeyGen e sua extensa biblioteca de modelos de vídeo tornam simples a criação de uma ampla gama de anúncios em vídeo para redes sociais adaptados para várias plataformas, beneficiando especialmente as marcas de e-commerce.

A HeyGen pode gerar anúncios em vídeo profissionais completos com narrações e legendas?

Absolutamente. A HeyGen utiliza capacidades avançadas de IA para gerar narrações profissionais e integrar legendas, garantindo que seus anúncios em vídeo sejam polidos e acessíveis a um público mais amplo sem a necessidade de edição manual extensa.

