Para comerciantes e proprietários de lojas Shopify, gere vídeos promocionais sem esforço com nosso recurso Texto para vídeo a partir de roteiro para maior engajamento.

Crie um vídeo de produto dinâmico de 45 segundos voltado para comerciantes ocupados do Shopify, mostrando como eles podem transformar descrições de produtos em visuais atraentes sem esforço. Utilize um estilo visual rápido e limpo com cortes rápidos destacando as principais características de um produto, apoiado por uma trilha sonora energética e uma "Geração de narração" clara que explica os benefícios, utilizando a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para gerar rapidamente "vídeos de produtos" profissionais.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo promocional vibrante de 30 segundos voltado para pequenos empresários novos no marketing de vídeo, ilustrando a simplicidade de criar conteúdo envolvente. O vídeo deve apresentar visuais brilhantes e convidativos demonstrando a interface intuitiva do "criador de vídeos de produtos para e-commerce", complementado por um tom animado e amigável de um carismático "avatar de IA" narrando os passos para desenvolver "vídeos promocionais" eficazes com facilidade.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos para proprietários de lojas Shopify que desejam reutilizar seus ativos existentes em "vídeos de produtos" dinâmicos que aumentam o engajamento. Este vídeo deve adotar um estilo visual profissional com transições suaves, demonstrando como "imagens de produtos" podem ser facilmente trazidas à vida, apresentando uma trilha sonora moderna e inspiradora e "Legendas" claras para acessibilidade, aproveitando o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" do HeyGen para aprimorar o conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo elegante de 30 segundos projetado para comerciantes e profissionais de marketing conscientes da marca, enfatizando a criação de conteúdo profissional e alinhado à marca diretamente da integração do "app Shopify". Utilize um estilo visual consistente e polido que destaca a versatilidade de diferentes "Modelos e cenas", acompanhado por música de fundo sofisticada e uma "Geração de narração" confiante, garantindo que cada "criador de vídeos" possa manter sua identidade de marca única sem esforço.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como funciona o Criador de Vídeos de Produtos Shopify

Crie facilmente vídeos de produtos envolventes para sua loja Shopify para cativar clientes e mostrar seus produtos com um toque profissional.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece seu vídeo de produto para e-commerce escolhendo entre uma variedade de modelos profissionais ou comece do zero usando o editor embutido.
2
Step 2
Adicione Sua Mídia de Produto
Importe facilmente suas imagens e clipes de vídeo de produtos, ou use uma URL de produto para puxar a mídia diretamente. Organize seu conteúdo com o editor intuitivo de arrastar e soltar.
3
Step 3
Personalize Seu Vídeo
Eleve seu vídeo com recursos inteligentes como legendas automáticas para garantir acessibilidade e engajamento. Personalize ainda mais com prompts de texto e design alinhado à marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize sua criação e exporte sem esforço seu vídeo de alta qualidade em vários formatos de proporção, pronto para sua loja Shopify, redes sociais ou outros vídeos promocionais.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Testemunhos de Clientes Cativantes

Crie vídeos autênticos de testemunhos de clientes para construir confiança e destacar os benefícios dos produtos em sua loja Shopify e canais de marketing.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos de produtos Shopify?

O HeyGen capacita os comerciantes do Shopify a criar vídeos de produtos e vídeos promocionais impressionantes rapidamente. Com seu Gerador de Vídeos de IA e editor embutido, você pode personalizar seu conteúdo de vídeo, garantindo um design alinhado à marca que ressoe com seu público.

É fácil criar vídeos de produtos com o Gerador de Vídeos de IA do HeyGen?

Sim, o HeyGen possui um editor intuitivo de arrastar e soltar, tornando simples para qualquer pessoa criar vídeos de produtos envolventes. Você pode usar prompts de texto para gerar vídeos de IA com vozes de IA realistas, agilizando seu processo de criação de vídeos de forma eficiente.

Como o HeyGen garante que meus vídeos de produtos estejam alinhados com minha marca?

O HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você mantenha um design alinhado à marca com logotipos e cores personalizados. Você pode facilmente adicionar sobreposições de texto e vários efeitos de vídeo para personalizar seu vídeo, garantindo que cada vídeo de produto reflita sua identidade de marca única.

Quais recursos únicos o HeyGen oferece para a criação de vídeos de produtos para e-commerce?

O HeyGen se destaca como um criador de vídeos de produtos para e-commerce ao oferecer recursos como legendas automáticas e uma vasta biblioteca de mídia. Isso ajuda comerciantes e proprietários de lojas a produzir vídeos de produtos de alta qualidade otimizados para redes sociais e outros canais de marketing, diretamente de um poderoso criador de vídeos de produtos Shopify.

