Gerador de Vídeos de Integração Shopify: Crie Vídeos Envolventes Rápido

Gere vídeos de produtos impressionantes instantaneamente usando Texto para vídeo a partir de roteiro para cativar seu público.

Imagine um vídeo instrucional vibrante de 45 segundos, projetado para novos proprietários de lojas Shopify ansiosos para criar seus primeiros "vídeos de produtos". Este vídeo, com seu estilo visual energético apresentando cortes rápidos e uma trilha sonora instrumental positiva, guia o público no uso dos "Templates & scenes" do HeyGen para gerar facilmente conteúdo de integração atraente que destaca seus produtos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um "vídeo promocional" dinâmico de 60 segundos direcionado a profissionais de marketing de e-commerce que buscam "Aumentar as vendas" com conteúdo de ponta. O estilo visual deve ser elegante e profissional, utilizando gráficos ousados e uma "voz AI" envolvente e confiante para a narração. Destaque como os "avatares AI" do HeyGen podem apresentar características chave dos produtos, tornando o marketing mais impactante e pessoal.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo conciso de 30 segundos mostrando como marcas estabelecidas no Shopify podem personalizar seu "conteúdo de marca" usando o HeyGen. Mire em uma estética visual sofisticada e moderna com cores de marca personalizadas e uma trilha sonora de fundo sutil e inspiradora. Demonstre a flexibilidade do "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" para integrar ativos únicos de forma fluida e manter uma identidade de marca consistente.
Prompt de Exemplo 3
Produza um tutorial fácil de seguir de 50 segundos para empreendedores ocupados, demonstrando o poder do HeyGen como um "gerador de vídeo AI" para "criação de vídeo" rápida. O estilo visual deve ser limpo e amigável, com texto claro na tela e uma narração amigável e encorajadora. Enfatize a simplicidade de transformar um roteiro em um vídeo completo usando a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro", completo com "Legendas/legendas automáticas".
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Integração Shopify

Crie facilmente vídeos de integração profissionais para sua loja Shopify, guiando novos clientes e melhorando sua primeira experiência.

1
Step 1
Selecione um Modelo de Vídeo
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo projetados para guiar seus clientes Shopify em sua jornada de integração.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Personalize seu vídeo com as cores e logotipo específicos da sua marca, incorporando os detalhes e mensagens únicos de seus produtos.
3
Step 3
Adicione Elementos AI Envolventes
Integre avatares AI realistas em seu vídeo para transmitir informações claramente e conectar-se efetivamente com seu público.
4
Step 4
Exporte e Integre
Finalize seu vídeo com proporções de aspecto apropriadas e exporte-o em alta qualidade, pronto para integração fluida em sua loja Shopify.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Conteúdo Shopify Compartilhável para Mídias Sociais

.

Transforme facilmente segmentos de integração em clipes curtos e envolventes para maior alcance e reconhecimento de marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar minhas estratégias de vídeo de marketing criativo?

O HeyGen capacita você a elevar seus vídeos de marketing e vídeos promocionais aproveitando a geração avançada de vídeo AI. Você pode utilizar avatares AI realistas e um recurso robusto de texto para vídeo para criar conteúdo de marca envolvente rapidamente, transformando suas ideias em narrativas visualmente atraentes.

O HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de produtos envolventes para minha loja de e-commerce?

Absolutamente, o HeyGen é um criador excepcional de vídeos de produtos de e-commerce projetado para produzir vídeos de produtos de alta qualidade. Nossa plataforma oferece diversos modelos de vídeo e opções de voz AI, tornando simples gerar Vídeos Compráveis cativantes que destacam seus produtos de forma eficaz e aumentam o engajamento.

Qual nível de personalização eu tenho ao criar vídeos com o HeyGen?

O HeyGen oferece amplas opções de personalização, permitindo que você adapte todos os aspectos da criação de vídeo. Você pode utilizar controles de branding para logotipos e cores, acessar uma rica biblioteca de mídia de estoque e personalizar o conteúdo do vídeo com voz AI única e legendas AI para um toque profissional.

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeo para diversas necessidades de conteúdo?

O HeyGen simplifica a criação de vídeo através de seu editor intuitivo de arrastar e soltar e diversos modelos de vídeo. Nosso poderoso gerador de vídeo AI agiliza o processo, permitindo que você produza desde vídeos tutoriais até vídeos de depoimentos de forma eficiente, garantindo que sua mensagem seja sempre clara e envolvente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo