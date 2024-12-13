Criador de Vídeos para Anúncios do Shopify: Crie Anúncios de Vídeo Altamente Conversivos

Impulsione seus anúncios de e-commerce com vídeos de produtos profissionais e altamente conversivos usando nosso criador de vídeos com IA e extensos templates.

603/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional sofisticado de 45 segundos voltado para profissionais de marketing em busca de soluções inovadoras, incorporando uma estética moderna e elegante e uma narração confiante e articulada. Este vídeo explorará o potencial revolucionário da geração de "anúncios de vídeo com IA", ilustrando como as empresas podem usar "avatares de IA" realistas para apresentar seus produtos e serviços com consistência e alcance incomparáveis. Um recurso chave a ser destacado são os "avatares de IA" avançados do HeyGen, demonstrando como eles transformam roteiros estáticos em apresentações de vídeo envolventes sem as limitações tradicionais de filmagem.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo instrucional detalhado de 60 segundos projetado para gerentes de produto e proprietários de lojas online, com demonstrações de produtos claras e nítidas, acompanhadas por uma trilha sonora de fundo suave e informativa. Esta peça irá explorar a criação de diversos "vídeos de produtos" que destacam todos os aspectos de um item, desde o unboxing até o uso, tornando recursos complexos acessíveis. Deve enfatizar especificamente o poder do recurso de "Geração de narração" do HeyGen, permitindo que os usuários adicionem facilmente narrações profissionais em vários idiomas, enriquecendo as descrições dos produtos e melhorando a compreensão do cliente globalmente.
Prompt de Exemplo 3
Produza um anúncio de 15 segundos para redes sociais, perfeito para gerentes de redes sociais e criadores de conteúdo, caracterizado por cortes rápidos, música em alta e sobreposições de texto em negrito. Este vídeo destacará a urgência e eficácia de converter imagens estáticas ou clipes curtos em "anúncios de vídeo" impactantes para plataformas como "Instagram". O foco principal será a capacidade de "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" do HeyGen, demonstrando como o conteúdo pode ser facilmente otimizado para vários canais de redes sociais, garantindo máxima visibilidade e engajamento em todas as plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Anúncios do Shopify

Crie facilmente anúncios de vídeo altamente conversivos para sua loja Shopify, aproveitando a IA e ferramentas intuitivas para impulsionar sua presença no e-commerce.

1
Step 1
Crie Seu Anúncio de Vídeo
Comece selecionando um template profissional ou inserindo seu roteiro para gerar um anúncio de vídeo inicial com IA. Isso proporciona um início rápido para sua campanha de e-commerce.
2
Step 2
Adicione Seu Produto e Detalhes
Personalize seu anúncio carregando imagens de produtos, adicionando texto personalizado e aprimorando-o com avatares de IA realistas para destacar suas ofertas.
3
Step 3
Refine com Marca e Edições
Personalize ainda mais seu vídeo aplicando controles de marca como logotipos e cores específicas. Ajuste facilmente as cenas, adicione legendas/captions e refine seu anúncio usando o editor intuitivo.
4
Step 4
Exporte e Lance Sua Campanha
Prepare seu vídeo para várias plataformas utilizando o redimensionamento de proporção de aspecto. Exporte seu anúncio de e-commerce finalizado diretamente, pronto para ser agendado e postado em sua loja Shopify ou canais de redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Testemunhos de Clientes com IA

.

Aproveite a IA para criar vídeos autênticos de histórias de sucesso de clientes, construindo confiança e credibilidade para seus produtos Shopify sem esforço.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meu processo criativo de vídeos para anúncios do Shopify?

O HeyGen capacita empresas de e-commerce a produzir rapidamente vídeos de anúncios do Shopify de alta qualidade. Nosso criador de vídeos com IA simplifica a criação de vídeos de produtos envolventes, garantindo que seu conteúdo criativo se destaque e impulsione conversões de forma eficaz.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos eficaz para anúncios em redes sociais?

O HeyGen oferece capacidades avançadas de IA, incluindo avatares de IA realistas e uma ampla gama de templates, para criar anúncios de vídeo atraentes para redes sociais. Você pode facilmente gerar anúncios de vídeo profissionais que capturam a atenção do público e aumentam sua presença online.

O HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de produtos sem habilidades complexas de edição?

Com certeza. O editor intuitivo de arrastar e soltar do HeyGen e sua extensa biblioteca de mídia tornam a criação de vídeos de produtos impressionantes uma tarefa fácil. Aproveite nossa funcionalidade de texto para vídeo e controles de marca para produzir conteúdo polido sem experiência prévia em edição de vídeo.

Como o HeyGen apoia a automação criativa para campanhas de anúncios em vídeo?

O HeyGen facilita a automação criativa fornecendo ferramentas como geração de narração e integração de legendas para seus anúncios de vídeo. Isso permite que você escale a produção de conteúdo de forma eficiente, melhorando o ROI da sua campanha ao entregar consistentemente conteúdo criativo e envolvente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo