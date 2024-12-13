Criador de Vídeos de Envio: Crie Atualizações de Entrega Envolventes

Transforme suas notificações de envio em vídeos cativantes com geração de texto-para-vídeo, mantendo os clientes informados e aumentando as vendas online.

Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos voltado para empresas de e-commerce que desejam aumentar as vendas ao mostrar profissionalmente seu processo de entrega. O estilo visual deve ser moderno e elegante, com cortes rápidos de pacotes sendo preparados e enviados, acompanhado por uma narração animada e profissional. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para transformar suas mensagens de marketing em uma narrativa envolvente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo vibrante de 30 segundos para profissionais de marketing que desejam criar conteúdo de vídeo de envio que se destaque. O vídeo deve ter um estilo visual energético com cores vivas e gráficos em movimento envolventes, acompanhado por uma trilha sonora animada. Aproveite os extensos Modelos & cenas do HeyGen para personalizar facilmente o visual e garantir que a mensagem da sua marca brilhe em cada anúncio de entrega.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos com IA voltado para empresas de logística e departamentos de atendimento ao cliente, focando na comunicação transparente. O estilo visual deve apresentar um avatar humano de IA amigável, mas autoritário, explicando políticas de envio ou perguntas frequentes de forma clara e concisa, apoiado por música de fundo calmante. Empregue os avatares avançados de IA do HeyGen para trazer uma face personalizada e confiável às suas atualizações para o cliente.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo explicativo conciso de 20 segundos perfeito para varejistas online e gerentes de mídias sociais que buscam gerar vídeos para atualizações rápidas. Este vídeo deve adotar um estilo visual rápido e chamativo com sobreposições de texto em negrito e música animada e livre de royalties, ideal para plataformas de mídia social. Garanta o máximo alcance e acessibilidade utilizando o recurso de Legendas automáticas do HeyGen, tornando suas notícias de envio compreensíveis mesmo sem som.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Envio

Crie facilmente vídeos de envio profissionais com IA para comunicar claramente os detalhes de entrega e aumentar a satisfação do cliente.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece escolhendo um modelo de vídeo pronto para uso ou inserindo seu roteiro diretamente para usar o recurso de Texto-para-vídeo, estabelecendo a base para seu vídeo de envio.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais e Avatares
Enriqueça seu vídeo selecionando avatares de IA envolventes e adicionando mídia relevante da biblioteca de mídia para ilustrar efetivamente seu processo de envio.
3
Step 3
Gere Narração e Legendas
Dê vida ao seu roteiro com geração de narração realista e adicione automaticamente legendas para garantir que sua mensagem seja clara e acessível a todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de envio utilizando redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas, depois compartilhe facilmente com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o sucesso do cliente no envio

.

Desenvolva vídeos impactantes de IA apresentando experiências positivas de clientes com seus serviços de envio, construindo confiança e atraindo novos negócios sem esforço.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de envio?

O HeyGen permite que você gere vídeos de envio profissionais sem esforço usando tecnologia de vídeo com IA. Nosso Editor de IA intuitivo permite converter texto em vídeo, transformando suas atualizações de envio em conteúdo envolvente com facilidade.

Posso personalizar meus vídeos de envio com uma marca única?

Absolutamente! O HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo controles de marca para adicionar seu logotipo e cores. Você pode personalizar facilmente vídeos de envio com diversos modelos de vídeo e fotos e gráficos de estoque para tornar cada vídeo único.

O HeyGen suporta a adição de avatares humanos de IA a vídeos explicativos de envio?

Sim, o HeyGen permite que você inclua avatares humanos de IA realistas ou vídeos de cabeças falantes para narrar suas atualizações de envio ou vídeos explicativos. Você também pode fazer upload de clipes e fotos da sua biblioteca de mídia para melhorar o apelo visual do seu vídeo.

Que tipos de vídeos posso gerar com o HeyGen além das atualizações de envio padrão?

Além das atualizações de envio padrão, o HeyGen é um criador de vídeos versátil que permite gerar vídeos para diversos fins, incluindo marketing e mídias sociais. Você pode criar vídeos explicativos envolventes ou vídeos de frete, prontos para serem compartilhados online.

