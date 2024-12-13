Crie um vídeo instrucional de 90 segundos demonstrando como utilizar o recurso 'gerador de vídeo de instruções de envio' do HeyGen, direcionado a novos usuários e proprietários de pequenas empresas que desejam otimizar sua comunicação. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com uma narração informativa guiando os espectadores pelo processo de conversão de 'texto para vídeo a partir de roteiro' usando um 'avatar de IA' envolvente para explicar cada etapa.

Gerar Vídeo