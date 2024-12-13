O HeyGen permite que os usuários aprimorem a criatividade visual e gerem vídeos instrucionais abrangentes diretamente a partir de um simples prompt. Nosso criador de vídeos AI usa avatares AI e recursos de Texto para vídeo a partir de roteiros, juntamente com suporte de biblioteca de mídia, para criar conteúdo dinâmico sem a necessidade de câmeras ou atores.