Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo de treinamento envolvente de 60 segundos, especificamente projetado para novos membros da equipe durante a transição de funções, com o objetivo principal de aumentar a retenção de conhecimento para procedimentos críticos. O vídeo deve apresentar um avatar AI amigável apresentando informações de forma acessível e dinâmica, com visuais personalizados retirados da biblioteca de mídia do HeyGen para ilustrar etapas complexas. Ele demonstrará claramente como os avatares AI do HeyGen tornam simples a entrega de conteúdo de treinamento verdadeiramente envolvente que permanece.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos, direcionado especificamente para líderes de equipe que precisam simplificar a criação de cursos de treinamento de transição para treinamento interno. O estilo visual deve ser rápido e energético, demonstrando como modelos personalizáveis podem transformar rapidamente informações em módulos visualmente atraentes, aprimorados com música de fundo animada. Este vídeo mostrará poderosamente a facilidade de aproveitar os Modelos e cenas do HeyGen para geração rápida e impactante de vídeos.
Prompt de Exemplo 3
Considere um vídeo corporativo polido de 50 segundos, adaptado para empresas que buscam padronizar sua comunicação interna e externa. A estética visual deve ser limpa, profissional e consistente com a marca corporativa, garantindo um vídeo coerente e com propósito ao longo de toda a produção. Esta produção demonstrará como é fácil aplicar a marca e a voz de forma consistente em todo o conteúdo usando os recursos avançados de geração de narração do HeyGen.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Troca de Turno

Crie rapidamente vídeos de treinamento de troca de turno profissionais e consistentes para melhorar a transferência de conhecimento e garantir transições operacionais sem interrupções.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece elaborando seu roteiro de troca de turno. Utilize a capacidade de Texto para vídeo do HeyGen a partir de roteiros para transformar seu conteúdo escrito na base do seu vídeo, garantindo clareza e precisão.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador AI
Selecione entre uma variedade de avatares AI para narrar suas informações de troca de turno. Personalize sua aparência e voz para corresponder à sua marca e proporcionar uma experiência de treinamento consistente e envolvente para sua equipe.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com visuais relevantes, usando o suporte de biblioteca de mídia/estoque ou carregando seus próprios recursos. Aplique os controles de branding da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para uma aparência profissional e coesa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Gere seu vídeo de troca de turno de alta qualidade em várias redimensionamentos e exportações de proporção de aspecto. Compartilhe-o de forma integrada com sua equipe para melhorar a eficiência, a retenção de conhecimento e garantir transições mais suaves.

Casos de Uso

Simplifique Procedimentos Operacionais Complexos

Transforme diretrizes e procedimentos operacionais complexos em vídeos claros e fáceis de entender, impulsionados por AI, para transições de funções mais suaves e maior clareza.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de cursos de treinamento de transição?

O HeyGen funciona como um motor criativo, transformando seus roteiros de treinamento em conteúdo dinâmico e envolvente usando avatares AI e modelos personalizáveis. Isso simplifica significativamente todo o processo de geração de vídeos, tornando a criação de cursos de treinamento de transição rápida e eficiente.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos AI eficaz para trocas de turno?

O HeyGen é um criador de vídeos AI eficaz porque utiliza capacidades de Texto para vídeo a partir de roteiros e avatares AI para produzir geradores de vídeos de troca de turno profissionais e consistentes. Isso melhora a comunicação, aumenta a eficiência e reforça a retenção de conhecimento para transições mais suaves.

O HeyGen permite aplicar branding personalizado a vídeos instrucionais?

Sim, o HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você aplique os logotipos e esquemas de cores da sua empresa a todos os vídeos instrucionais. Isso garante uma aparência profissional e coesa que se alinha com a identidade da sua marca em todo o conteúdo de treinamento envolvente.

O HeyGen pode gerar conteúdo de treinamento envolvente a partir de um simples prompt?

O HeyGen permite que os usuários aprimorem a criatividade visual e gerem vídeos instrucionais abrangentes diretamente a partir de um simples prompt. Nosso criador de vídeos AI usa avatares AI e recursos de Texto para vídeo a partir de roteiros, juntamente com suporte de biblioteca de mídia, para criar conteúdo dinâmico sem a necessidade de câmeras ou atores.

