A HeyGen garante que seus vídeos estejam prontos para qualquer plataforma com recursos como redimensionamento de proporção e diversas opções de exportação. Seja para conteúdo de mídia social, vídeos de produtos ou comunicações internas, as ferramentas de vídeo com IA da HeyGen ajudam você a criar clipes curtos e envolventes a partir de gravações de tela ou fotos.