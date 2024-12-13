Criador de Vídeos para Acionistas: Envolva Investidores com IA

Transforme suas atualizações para investidores em visuais atraentes e transmita sua mensagem de forma poderosa com avatares de IA.

Crie um vídeo convincente de 60 segundos para acionistas, a fim de fornecer atualizações vitais para investidores, direcionado a acionistas atuais e potenciais investidores. O estilo visual deve ser elegante e profissional, apresentando visualizações de dados nítidas e uma narração confiante e tranquilizadora. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar os principais números financeiros, garantindo uma imagem de marca consistente e autoritária.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo inspirador de 45 segundos para o aniversário corporativo, celebrando um marco significativo da empresa, voltado para equipes internas e canais públicos de mídia social. Empregue um estilo visual vibrante e dinâmico com música de fundo animada, exibindo imagens históricas e projeções futuras. Aproveite os modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente uma narrativa visualmente rica que reforça a marca da empresa.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo sucinto de 30 segundos para plataformas de mídia social para apresentar rapidamente um novo recurso de produto a clientes potenciais. Este vídeo requer uma estética visual energética e moderna, complementada por uma narração envolvente e animada. Garanta que esteja perfeitamente otimizado para várias plataformas usando o recurso de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo informativo de 90 segundos explicando atualizações complexas de software interno, especificamente para novos funcionários durante a integração. A apresentação visual deve ser clara e instrutiva, com gráficos animados e uma narração calma e articulada. Crie este vídeo de IA de forma eficiente gerando o vídeo a partir de um roteiro usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen, complementado com legendas para acessibilidade.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Acionistas

Crie facilmente vídeos profissionais para acionistas para manter os investidores informados e engajados com nosso intuitivo criador de vídeos com IA.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre uma variedade de modelos de vídeo ou comece do zero para delinear o conteúdo do seu vídeo para atualizações de investidores.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Cole seu roteiro para gerar cenas dinâmicas usando o recurso de Texto-para-vídeo, garantindo que sua mensagem seja clara e envolvente.
3
Step 3
Adicione Elementos Narrativos
Dê vida às suas atualizações selecionando um avatar de IA para apresentar seu relatório para acionistas, tornando informações complexas mais compreensíveis.
4
Step 4
Finalize e Distribua
Aplique o logotipo e as cores da sua marca usando controles de marca, depois exporte seu vídeo polido, pronto para fortalecer as relações com os stakeholders.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso da Empresa

.

Demonstre o crescimento e o valor do negócio para os acionistas, destacando histórias de sucesso impactantes de clientes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar minhas comunicações em vídeos para acionistas?

A HeyGen, como uma líder em criação de vídeos com IA, capacita você a criar vídeos profissionais para acionistas com facilidade. Aproveite os avatares de IA e o recurso de Texto-para-vídeo para entregar atualizações convincentes para investidores que fortalecem as relações com os stakeholders.

A HeyGen pode ajudar a personalizar vídeos com a marca da empresa?

Com certeza! A HeyGen é uma poderosa ferramenta de criação de vídeos empresariais que permite personalizar facilmente seus vídeos com a marca da empresa. Utilize modelos profissionalmente projetados, controles de marca para logotipos e cores, e um editor de arrastar e soltar para criar vídeos de IA envolventes e de alta qualidade que estejam alinhados com a identidade da sua marca.

O que torna a HeyGen um criador de vídeos com IA eficaz para empresas?

A HeyGen oferece uma plataforma intuitiva para criar vídeos profissionais usando avatares de IA e avançado recurso de Texto-para-vídeo com IA. Suas robustas funcionalidades, incluindo geração de narração e uma rica biblioteca de mídia, simplificam o processo de criação de vídeos, tornando-a uma criadora de vídeos empresariais ideal para diversas necessidades corporativas, como vídeos de aniversário corporativo e marcos da empresa.

Quão versátil é a HeyGen para diferentes formatos e plataformas de vídeo?

A HeyGen garante que seus vídeos estejam prontos para qualquer plataforma com recursos como redimensionamento de proporção e diversas opções de exportação. Seja para conteúdo de mídia social, vídeos de produtos ou comunicações internas, as ferramentas de vídeo com IA da HeyGen ajudam você a criar clipes curtos e envolventes a partir de gravações de tela ou fotos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo