Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de treinamento envolvente de 2 minutos para proprietários de pequenas empresas, mostrando a configuração física de novos equipamentos de escritório para seus funcionários. Este vídeo deve adotar um estilo visual prático e prático, apresentando um avatar de IA demonstrando o processo claramente contra um fundo musical animado e encorajador com instruções faladas precisas. Utilize os avatares de IA do HeyGen para fornecer orientações consistentes e amigáveis ao longo do treinamento.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos especificamente para aspirantes a criadores de conteúdo, oferecendo dicas rápidas sobre como fazer um vídeo tutorial que se destaque. O estilo visual deve ser vibrante, com gráficos envolventes, transições rápidas e uma estética moderna, acompanhada por uma trilha de áudio energética e informativa. Incorpore os modelos e cenas do HeyGen para mostrar uma aparência profissional e personalização de marca sem esforço.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo elegante de 90 segundos demonstrando o processo de edição simplificado dentro de um software de tutorial de vídeo líder, direcionado a equipes de marketing que precisam produzir demonstrações de produtos rápidas e de alta qualidade. A apresentação visual deve ser profissional e eficiente, apresentando sobreposições de texto animado e transições suaves e limpas, complementadas por uma trilha instrumental sofisticada. Garanta acessibilidade utilizando o recurso de legendas/captions do HeyGen para explicações textuais claras sem necessidade de narração falada.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Vídeo Tutorial de Configuração

Crie vídeos tutoriais envolventes e eficazes com facilidade, guiando seu público por processos complexos passo a passo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Esboce as informações principais do seu tutorial. Escreva um roteiro claro e conciso detalhando cada ação para guiar seu público de forma eficaz. Utilize o recurso de texto para vídeo a partir do roteiro do HeyGen para preparar seu conteúdo, formando um guia sólido passo a passo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais e Voz
Escolha um avatar de IA para apresentar o conteúdo do seu tutorial, aumentando o engajamento sem a necessidade de presença de câmera. Combine isso com nossas Narrações Profissionais para explicar cada passo claramente.
3
Step 3
Aplique Branding e Legendas
Aplique a identidade única da sua marca ao vídeo tutorial usando controles de branding (logo, cores). Isso garante que seu conteúdo se alinhe perfeitamente com o estilo visual da sua empresa, aprimorando seu vídeo instrucional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Guia
Finalize seu vídeo tutorial utilizando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações na resolução desejada para plataformas como vídeo do YouTube. Isso torna o compartilhamento do seu guia valioso simples e eficiente.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de um vídeo tutorial de configuração?

O HeyGen simplifica a criação de um "vídeo tutorial de configuração" convertendo roteiros em vídeos envolventes com avatares de IA e "Narrações Profissionais". Você pode aproveitar "modelos" pré-desenhados para rapidamente "fazer um vídeo tutorial" sem amplo conhecimento de "software de tutorial de vídeo", acelerando significativamente seu fluxo de trabalho.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para narrações profissionais e acessibilidade?

O HeyGen oferece recursos robustos para gerar "Narrações Profissionais" de alta qualidade e melhorar a acessibilidade do vídeo. Os usuários podem gerar automaticamente "transcrições de IA" e "Legendas Fechadas" diretamente na plataforma, garantindo comunicação clara e maior alcance para seu conteúdo.

O HeyGen pode simplificar o processo de edição para vídeos instrucionais?

Absolutamente, o HeyGen simplifica significativamente o "processo de edição" para conteúdo de "vídeo instrucional". Nossa "edição de vídeo baseada em texto" permite que você refine seu vídeo simplesmente editando o roteiro, tornando ajustes complexos tão fáceis quanto modificar texto.

O HeyGen suporta integração de gravação de tela para vídeos de treinamento detalhados?

Sim, o HeyGen permite a integração perfeita de suas filmagens de "gravação de tela" em "Vídeos de Treinamento" abrangentes. Isso permite combinar demonstrações ao vivo com explicações geradas por IA e avatares, criando um "guia passo a passo" dinâmico e eficaz para qualquer processo.

