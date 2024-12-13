Produza um vídeo conciso de 1 minuto demonstrando a configuração inicial do nosso novo sistema CRM para novos usuários. O estilo visual deve ser limpo e direto, focando em gravações de tela claras e passo a passo, complementadas por uma narração profissional gerada usando o recurso de geração de voz do HeyGen, guiando o público de forma fluida por cada ação essencial. Esta peça instrucional servirá como um ponto de entrada ideal para navegar em nosso serviço de forma eficaz.

Gerar Vídeo