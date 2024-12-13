Criador de Vídeos de Serviço Online: Crie Vídeos Empresariais Impressionantes

Transforme seus roteiros em vídeos de marketing envolventes sem esforço com a poderosa tecnologia de Texto-para-vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de marketing energético de 30 segundos para plataformas de mídia social, direcionado a equipes de marketing e gerentes de mídias sociais que buscam aumentar o engajamento; projete-o com uma abordagem visual dinâmica e acelerada, música de fundo animada e visuais vibrantes, incorporando avatares de IA do HeyGen para adicionar um toque humano aos seus vídeos de mídia social.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de produto informativo de 60 segundos voltado para empresas de e-commerce e profissionais de marketing de produtos, destacando os principais recursos de um novo gadget com um estilo visual elegante e de alta qualidade e uma narração profissional, aproveitando a extensa biblioteca de mídia/apoio a estoque do HeyGen para encontrar as imagens perfeitas para seus projetos de plataforma de criação de vídeos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma atualização de comunicação interna concisa de 20 segundos usando um estilo visual moderno e limpo e uma narração clara, voltada para comunicadores corporativos e líderes de equipe que precisam compartilhar informações rapidamente, aproveitando ao máximo os modelos e cenas do HeyGen para agilizar o processo de criação de um vídeo de serviço profissional online.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Serviço Online

Crie vídeos de serviço profissionais online sem esforço com as poderosas ferramentas do HeyGen, transformando suas ideias em conteúdo visual envolvente para seu público.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Inicie a criação do seu vídeo de serviço escolhendo entre uma seleção diversificada de modelos profissionais, garantindo um início rápido e eficiente para o seu projeto.
2
Step 2
Gere Seu Conteúdo de Vídeo
Utilize o recurso de texto-para-vídeo para transformar rapidamente suas descrições de serviço em narrativas visuais envolventes. Aumente o engajamento incorporando avatares de IA realistas.
3
Step 3
Refine com Branding e Áudio
Personalize seu vídeo de serviço aplicando as cores e o logotipo exclusivos da sua marca usando nossos controles de Branding. Isso ajuda a garantir que seu vídeo esteja perfeitamente alinhado com sua estratégia de vídeos de marketing e identidade de marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Serviço
Finalize seu vídeo de serviço redimensionando-o para diferentes plataformas usando o redimensionamento de proporção e exportações. Seu conteúdo de alta qualidade agora está pronto para distribuição nos canais escolhidos para impulsionar seu marketing de vídeo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente

.

Produza facilmente depoimentos em vídeo impactantes e estudos de caso para destacar a satisfação do cliente e construir confiança com novos clientes.

Perguntas Frequentes

O que torna o HeyGen um criador de vídeos de serviço online eficaz?

HeyGen é uma plataforma líder de criação de vídeos com IA que capacita empresas a produzir vídeos de serviço profissionais rapidamente. Suas ferramentas avançadas de vídeo com IA, incluindo texto-para-vídeo e avatares de IA personalizáveis, simplificam todo o processo de produção de vídeo.

O HeyGen pode criar vários tipos de vídeos empresariais?

Com certeza! Como um criador de vídeos empresariais versátil, o HeyGen suporta a criação de conteúdos diversos, desde vídeos de marketing envolventes e vídeos para mídias sociais até vídeos de produtos informativos e vídeos explicativos, todos com qualidade profissional.

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para os usuários?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos através de sua plataforma intuitiva, oferecendo uma ampla gama de modelos personalizáveis e uma interface amigável. Com recursos como funcionalidade de arrastar e soltar e ferramentas robustas de edição de vídeo, você pode facilmente criar e refinar suas apresentações animadas.

O HeyGen suporta branding e localização para vídeos?

Sim, o HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre seu logotipo e cores da marca em cada vídeo. Além disso, ele possui geração automática de narração e legendas/legendas para melhorar a acessibilidade e o alcance de seus esforços de marketing de vídeo.

