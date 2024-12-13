Crie um vídeo instrucional de 90 segundos voltado para desenvolvedores de software, demonstrando como o HeyGen funciona como um gerador eficaz de vídeos tutoriais de serviço. Este guia técnico deve apresentar um estilo visual limpo e profissional, com capturas de tela ilustrando o processo passo a passo de uso da plataforma. O áudio consistirá em uma narração precisa e especializada gerada diretamente de um roteiro detalhado, destacando a eficiência da capacidade de texto para vídeo do HeyGen para produzir conteúdo complexo de gerador de vídeo AI sem gravação manual.

Gerar Vídeo