Criador de Vídeos de Treinamento de Serviço: Otimize a Integração com IA
Crie vídeos de treinamento envolventes mais rápido do que nunca com avatares de IA para treinamento técnico e de conformidade.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de 45 segundos destinado a equipes de L&D, ilustrando como atualizar facilmente materiais de treinamento técnico existentes. O estilo visual e de áudio deve ser direto e instrutivo, com gravações de tela e explicações passo a passo, apoiadas por uma narração precisa e informativa. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar rapidamente novas versões.
Produza um vídeo de treinamento de conformidade de 30 segundos voltado para uma força de trabalho global, cobrindo uma atualização crítica de política. O estilo visual deve ser formal e autoritário, usando gráficos limpos e texto na tela para destacar regulamentos importantes, enquanto o áudio fornece uma narração calma e clara em vários idiomas. Garanta acessibilidade e compreensão para públicos diversos incorporando as Legendas/legendas da HeyGen, um componente chave para uma experiência de player de vídeo multilíngue.
Desenhe um vídeo de capacitação de vendas de 75 segundos para motivar e treinar equipes de vendas sobre o lançamento de um novo produto. O estilo visual deve ser dinâmico e inspirador, incorporando demonstrações de produtos, depoimentos e música de fundo energética, juntamente com uma narração entusiástica. Aumente o apelo visual e o engajamento começando com um layout profissional usando os Modelos & cenas da HeyGen.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento.
Promova melhores resultados para o treinamento de serviço com vídeos impulsionados por IA que capturam a atenção e melhoram a retenção do aprendizado.
Expanda o Alcance do Treinamento Globalmente.
Desenvolva conteúdo de treinamento diversificado para equipes globais, aproveitando capacidades multilíngues para educar alunos em mais de 140 idiomas.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento para equipes de L&D?
A HeyGen funciona como um criador de vídeos de treinamento intuitivo com IA, permitindo que as equipes de L&D produzam rapidamente vídeos de treinamento envolventes para integração, treinamento técnico e treinamento de conformidade. Isso simplifica significativamente a produção de vídeos de treinamento e reduz custos.
O que torna a HeyGen uma ferramenta eficaz para treinamento global e atualizações fáceis?
A HeyGen utiliza avatares de IA realistas e narrações de IA de alta qualidade em mais de 140 idiomas, garantindo que seus vídeos de treinamento sejam acessíveis globalmente. Sua plataforma também facilita atualizações de conteúdo sem regravações caras, mantendo seu material atualizado.
A HeyGen pode suportar vários tipos de treinamento de serviço, como conteúdo de conformidade ou técnico?
Absolutamente. A HeyGen serve como um criador versátil de vídeos de treinamento de serviço, ideal para criar treinamentos de conformidade abrangentes, treinamentos técnicos detalhados e conteúdo de capacitação de vendas impactante. Ela utiliza avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo para fornecer instruções claras.
Por que os vídeos de treinamento criados com a HeyGen são mais envolventes para os alunos?
A HeyGen garante vídeos de treinamento envolventes ao apresentar avatares de IA realistas e narrações de IA com som natural que transformam roteiros padrão em experiências de aprendizado dinâmicas. Essa inovação eleva significativamente o impacto da produção de seus vídeos de treinamento, capturando a atenção dos alunos.