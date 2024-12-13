Criador de Vídeos de Treinamento de Serviço: Otimize a Integração com IA

Crie vídeos de treinamento envolventes mais rápido do que nunca com avatares de IA para treinamento técnico e de conformidade.

Crie um vídeo de integração de 60 segundos para novos funcionários, apresentando a cultura da empresa e procedimentos essenciais. O estilo visual deve ser acolhedor e profissional, com avatares de IA diversos demonstrando tarefas-chave, acompanhados por uma narração amigável e clara. Este vídeo envolvente utilizará os avatares de IA da HeyGen para personalizar a experiência de aprendizado.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 45 segundos destinado a equipes de L&D, ilustrando como atualizar facilmente materiais de treinamento técnico existentes. O estilo visual e de áudio deve ser direto e instrutivo, com gravações de tela e explicações passo a passo, apoiadas por uma narração precisa e informativa. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar rapidamente novas versões.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento de conformidade de 30 segundos voltado para uma força de trabalho global, cobrindo uma atualização crítica de política. O estilo visual deve ser formal e autoritário, usando gráficos limpos e texto na tela para destacar regulamentos importantes, enquanto o áudio fornece uma narração calma e clara em vários idiomas. Garanta acessibilidade e compreensão para públicos diversos incorporando as Legendas/legendas da HeyGen, um componente chave para uma experiência de player de vídeo multilíngue.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de capacitação de vendas de 75 segundos para motivar e treinar equipes de vendas sobre o lançamento de um novo produto. O estilo visual deve ser dinâmico e inspirador, incorporando demonstrações de produtos, depoimentos e música de fundo energética, juntamente com uma narração entusiástica. Aumente o apelo visual e o engajamento começando com um layout profissional usando os Modelos & cenas da HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Treinamento de Serviço

Crie facilmente vídeos de treinamento de serviço envolventes para sua equipe com IA, garantindo experiências de aprendizado consistentes e eficazes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece escrevendo seu conteúdo de treinamento ou colando um roteiro existente. Nosso recurso de texto-para-vídeo transforma suas palavras em um vídeo profissional.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para representar sua marca. Nossa plataforma também oferece narrações de IA para narrar perfeitamente seu roteiro.
3
Step 3
Aprimore com Visuais e Branding
Integre o logotipo da sua empresa e as cores da marca usando controles de branding. Adicione mídia relevante da nossa biblioteca para tornar seus vídeos de treinamento mais envolventes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez finalizado, exporte seu vídeo de treinamento de serviço em vários formatos de proporção. Compartilhe facilmente seu conteúdo em várias plataformas para um aprendizado amplo da equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos de Serviço Complexos

.

Explique claramente processos de serviço intrincados e informações técnicas, garantindo compreensão e conformidade em toda a sua força de trabalho.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento para equipes de L&D?

A HeyGen funciona como um criador de vídeos de treinamento intuitivo com IA, permitindo que as equipes de L&D produzam rapidamente vídeos de treinamento envolventes para integração, treinamento técnico e treinamento de conformidade. Isso simplifica significativamente a produção de vídeos de treinamento e reduz custos.

O que torna a HeyGen uma ferramenta eficaz para treinamento global e atualizações fáceis?

A HeyGen utiliza avatares de IA realistas e narrações de IA de alta qualidade em mais de 140 idiomas, garantindo que seus vídeos de treinamento sejam acessíveis globalmente. Sua plataforma também facilita atualizações de conteúdo sem regravações caras, mantendo seu material atualizado.

A HeyGen pode suportar vários tipos de treinamento de serviço, como conteúdo de conformidade ou técnico?

Absolutamente. A HeyGen serve como um criador versátil de vídeos de treinamento de serviço, ideal para criar treinamentos de conformidade abrangentes, treinamentos técnicos detalhados e conteúdo de capacitação de vendas impactante. Ela utiliza avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo para fornecer instruções claras.

Por que os vídeos de treinamento criados com a HeyGen são mais envolventes para os alunos?

A HeyGen garante vídeos de treinamento envolventes ao apresentar avatares de IA realistas e narrações de IA com som natural que transformam roteiros padrão em experiências de aprendizado dinâmicas. Essa inovação eleva significativamente o impacto da produção de seus vídeos de treinamento, capturando a atenção dos alunos.

