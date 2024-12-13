Crie um vídeo introdutório de treinamento de 60 segundos, projetado para novos funcionários, focando nos valores centrais da empresa. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável entregando uma mensagem de boas-vindas e visão geral, utilizando geração de narração profissional para clareza. O estilo visual deve ser brilhante e envolvente, misturando profissionalismo corporativo com um toque de animação moderna para tornar a experiência de integração do funcionário informativa e acessível.

Gerar Vídeo