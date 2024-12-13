Gerador de Vídeos de Treinamento de Serviço: Crie Cursos Envolventes

Capacite suas equipes com vídeos de treinamento envolventes e de alta qualidade e guias de instruções, criados sem esforço usando avatares de IA.

Crie um vídeo introdutório de treinamento de 60 segundos, projetado para novos funcionários, focando nos valores centrais da empresa. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável entregando uma mensagem de boas-vindas e visão geral, utilizando geração de narração profissional para clareza. O estilo visual deve ser brilhante e envolvente, misturando profissionalismo corporativo com um toque de animação moderna para tornar a experiência de integração do funcionário informativa e acessível.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um guia conciso de 30 segundos demonstrando um novo recurso de software para clientes existentes. O vídeo deve ser visualmente dinâmico e utilizar uma abordagem de 'Modelos e cenas' para montagem rápida, convertendo um roteiro simples em um vídeo polido através do gerador de texto para vídeo da HeyGen. O áudio deve ser animado e instrutivo, com foco em visuais claros e passo a passo para informar rapidamente os usuários sobre a nova funcionalidade.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de marketing persuasivo de 45 segundos voltado para potenciais clientes, destacando os benefícios de um novo serviço. Este vídeo precisa de um estilo visual elegante e moderno, aproveitando a extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para ilustrar conceitos-chave. Deve incorporar legendas nítidas para melhorar a acessibilidade e garantir que a mensagem, entregue por uma voz de IA confiante, ressoe fortemente com os objetivos de habilitação de vendas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo detalhado de 90 segundos para equipes técnicas internas, fornecendo documentação em vídeo abrangente para uma atualização de procedimento complexa. A apresentação visual deve ser clara e precisa, com uma voz de IA calma e autoritária guiando os espectadores por cada etapa do material de treinamento. Garanta que o vídeo possa ser facilmente adaptado para diferentes plataformas através de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, mantendo alta qualidade para todas as experiências de treinamento interno.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Geradores de Vídeos de Treinamento de Serviço

Transforme seu conteúdo de treinamento em vídeos envolventes e dinâmicos sem esforço. Aproveite a IA para simplificar a criação de materiais de treinamento de serviço poderosos que cativam e educam sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de treinamento. Aproveite nossa capacidade de texto para vídeo a partir do roteiro para converter instantaneamente seu texto em um storyboard de vídeo, tornando o processo de criação perfeito para seu gerador de vídeos de treinamento de serviço.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador e Cena
Selecione entre uma ampla gama de Avatares de IA para ser o rosto do seu treinamento. Personalize ainda mais seu vídeo escolhendo entre vários modelos de vídeo e cenas para combinar com sua marca e conteúdo, utilizando efetivamente nossos Avatares de IA.
3
Step 3
Adicione Marca e Voz
Enriqueça seu vídeo com toques personalizados. Aplique seus controles de marca personalizados, adicione música de fundo ou gere uma narração com som natural usando nosso gerador de voz de IA para manter a consistência e o engajamento da marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de treinamento profissional. Utilize redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para adaptar seu vídeo para diferentes plataformas e audiências, garantindo que seus vídeos de treinamento de alta qualidade estejam prontos para distribuição sem interrupções e aprendizado impactante.

Casos de Uso

Otimize o Treinamento Técnico

Transforme procedimentos técnicos e de serviço complexos em vídeos claros e fáceis de entender para desenvolvimento de habilidades eficiente e conformidade.

Perguntas Frequentes

Como o gerador de vídeos de IA da HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento?

O poderoso gerador de vídeos de IA da HeyGen permite que os usuários produzam rapidamente vídeos de treinamento envolventes convertendo texto em vídeo com Avatares de IA realistas. Isso simplifica o processo de desenvolvimento de material de treinamento de alta qualidade e conteúdo de integração de funcionários.

A HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em todo o meu conteúdo de vídeo?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você integre seu logotipo, cores específicas e fontes nos modelos de vídeo, garantindo consistência de marca em todos os seus vídeos de marketing e documentação em vídeo. Isso ajuda a reforçar sua identidade de marca sem esforço.

Quais são as capacidades da HeyGen para criar vídeos em vários idiomas?

A HeyGen suporta a criação de vídeos em mais de 140 idiomas, oferecendo traduções de vídeo sem interrupções com gerador de voz de IA avançado e áudio sincronizado. Isso permite que as empresas alcancem efetivamente audiências globais com conteúdo localizado, como guias de instruções e vídeos de habilitação de vendas.

Quais recursos da HeyGen simplificam a criação de vídeos de marketing e guias de instruções?

O Editor de Estúdio intuitivo da HeyGen e os diversos modelos de vídeo simplificam a criação, permitindo que você transforme prompts de texto em vídeos de marketing profissionais e guias de instruções. Este poderoso gerador de texto para vídeo permite produção rápida de conteúdo e atualizações fáceis, economizando significativamente tempo.

