Gerador de Vídeos de Resumo de Serviço: Resuma Vídeos Rapidamente

Economize tempo instantaneamente com nosso resumidor de vídeos por IA. Destile rapidamente os pontos-chave e crie resumos envolventes com geração de Narração sem interrupções.

533/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional de 90 segundos voltado para educadores e estudantes, ilustrando o poder de um Resumidor de Vídeos do YouTube para extrair pontos-chave de conteúdos educacionais. Empregue um estilo visual envolvente e educativo com texto dinâmico e claro na tela e uma narração articulada e encorajadora. Destaque a facilidade de gerar resumos concisos e aproveite o recurso de Legendas do HeyGen para garantir acessibilidade e reforçar o aprendizado.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de vitrine dinâmico de 1 minuto para criadores de conteúdo e profissionais de marketing, enfatizando a eficiência de um gerador de vídeos de resumo de serviço para operações de resumo em lote. O estilo visual e de áudio deve ser criativo e energético, apresentando exemplos diversos de conteúdo e uma narração persuasiva. Mostre como os Modelos e cenas do HeyGen podem ser usados para adaptar rapidamente resumos para várias plataformas de mídia social e necessidades de marketing.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo de 45 segundos voltado para desenvolvedores e entusiastas de tecnologia interessados em novas ferramentas de IA, focando no processo técnico de como resumir vídeo em texto, destacando especificamente a geração de transcrições. O estilo visual deve ser limpo e técnico, apresentando gravações de tela da interface da ferramenta, apoiado por uma narração precisa e informativa. Demonstre a clareza e precisão alcançadas com a geração de Narração do HeyGen, garantindo uma apresentação profissional e técnica.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Resumo de Serviço

Transforme rapidamente conteúdos de vídeo longos em resumos concisos e envolventes usando IA, economizando tempo e entregando insights chave de forma eficiente.

1
Step 1
Cole Seu Texto de Resumo
Comece colando seu texto de resumo ou roteiro existente. Este conteúdo formará a base do seu vídeo, aproveitando a capacidade principal de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" do HeyGen.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de "avatares de IA" para apresentar seu resumo. Isso traz um toque humano ao seu vídeo sem a necessidade de uma câmera ou estúdio.
3
Step 3
Personalize Visuais e Voz
Personalize ainda mais seu vídeo refinando o roteiro e gerando uma "Narração profissional". Isso garante que os pontos-chave do seu resumo sejam claramente articulados.
4
Step 4
Gere e Exporte Seu Vídeo
Com todos os elementos no lugar, prossiga para gerar seu vídeo de resumo final. Utilize "Redimensionamento de proporção e exportações" para prepará-lo para qualquer plataforma, ajudando você a economizar tempo e esforço.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore Treinamento e Desenvolvimento

.

Produza resumos de vídeo concisos de módulos de treinamento, aumentando o engajamento e a retenção das informações chave para funcionários e trainees.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen gera vídeos a partir de um roteiro?

O HeyGen utiliza IA avançada para transformar seu roteiro em conteúdo de vídeo envolvente. Os usuários podem selecionar entre uma ampla gama de avatares de IA e personalizar a geração de narração para dar vida à sua mensagem de forma eficiente.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos criados com o HeyGen?

O HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você integre seu logotipo, cores específicas e fontes para uma representação de marca consistente. Você também pode utilizar nossos modelos e cenas e uma extensa biblioteca de mídia para adaptar seu vídeo exatamente às suas necessidades.

Os vídeos do HeyGen podem incluir legendas e ser otimizados para várias plataformas?

Sim, o HeyGen inclui automaticamente legendas com seu vídeo gerado para melhorar a acessibilidade e o engajamento. Você também pode otimizar sua saída com redimensionamento de proporção e exportações adequadas para diferentes plataformas de mídia social e visualização, incluindo o YouTube.

O HeyGen simplifica o fluxo de trabalho de produção de vídeo para criadores?

O HeyGen simplifica significativamente a produção de vídeo ao converter texto em vídeo a partir de um roteiro de forma contínua. Esta plataforma alimentada por IA automatiza várias etapas, permitindo que os criadores produzam conteúdo de qualidade profissional de forma eficiente, sem a necessidade de software de edição complexo, ajudando a economizar tempo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo