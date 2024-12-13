Gerador de Vídeos Promocionais de Serviços: Crie Promos Envolventes

Impulsione suas campanhas de marketing e crie vídeos promocionais envolventes transformando seu roteiro em visuais impressionantes usando nossa capacidade de texto para vídeo.

346/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Como os profissionais de marketing digital e criadores de conteúdo podem elevar sua presença nas redes sociais? Projete um vídeo promocional de 45 segundos com edições modernas e rápidas e sobreposições de texto dinâmicas, apresentando uma voz AI sintética, mas envolvente. Este vídeo deve mostrar poderosamente a facilidade de gerar conteúdo impactante a partir de um roteiro, completo com legendas geradas automaticamente, para campanhas de marketing eficazes.
Prompt de Exemplo 2
Empresas de e-commerce precisam de vídeos de produtos atraentes, e um vídeo promocional de 60 segundos pode ilustrar exatamente isso. Esta produção deve ostentar um estilo visual elegante e profissional, enriquecido pelo amplo suporte de biblioteca de mídia, e apresentar um avatar AI envolvente apresentando habilmente os principais benefícios do produto para potenciais clientes.
Prompt de Exemplo 3
Ajude agências de marketing e gerentes de campanha a otimizar sua estratégia multiplataforma com um vídeo de 30 segundos. Esta peça requer um estilo visual moderno, vibrante e impactante, acompanhado de música de fundo animada, demonstrando claramente as capacidades de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen, junto com legendas precisas, para integração perfeita em qualquer campanha de marketing.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Promocionais de Serviços

Crie vídeos promocionais envolventes com ferramentas potentes de AI, perfeitos para mostrar seus serviços e expandir seu alcance em todas as plataformas.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece selecionando um "modelo de vídeo" profissional ou gerando um roteiro com AI. Isso fornece uma base sólida para sua mensagem através da nossa capacidade de "Modelos e cenas".
2
Step 2
Adicione Visuais e Áudio
Enriqueça seu vídeo com "filmagens de arquivo" de alta qualidade da nossa biblioteca de mídia e gere narrações com som natural usando nosso recurso avançado de "Geração de narração". Torne sua mensagem convincente.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Integre sua identidade de marca única carregando "logotipos de marca" e selecionando cores personalizadas. Nossos "Controles de marca (logotipo, cores)" garantem que seu vídeo promocional se alinhe perfeitamente com sua estética.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e exporte-o em "resolução de vídeo 1080p HD" adequada para várias plataformas. Utilize "Redimensionamento de proporção e exportações" para garantir que seu conteúdo fique ótimo em qualquer lugar, desde as redes sociais até seu site.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente

.

Desenvolva vídeos de depoimentos poderosos e histórias de sucesso de clientes para construir confiança e promover efetivamente seus serviços para novos clientes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen capacita os usuários a criar vídeos promocionais impressionantes e criativos?

O gerador de vídeos promocionais de serviços da HeyGen oferece um conjunto de ferramentas criativas, incluindo avatares AI, diversos modelos de vídeo e uma vasta biblioteca de mídia com filmagens de arquivo, gráficos e música. Isso permite que você produza conteúdo envolvente que captura a atenção e eleva sua marca.

O que torna a HeyGen um criador de vídeos promocionais eficaz para geração rápida de conteúdo AI?

A HeyGen simplifica a produção de vídeos com seu editor online intuitivo e funcionalidade de texto para vídeo, permitindo a rápida geração de conteúdo AI a partir de roteiros. Esta plataforma é projetada para ser um criador de vídeos promocionais eficiente, acelerando suas campanhas de marketing com facilidade.

A HeyGen pode ajudar na produção de vídeos explicativos profissionais com forte consistência de marca?

Absolutamente, a HeyGen fornece controles de marca robustos para garantir que seus vídeos explicativos se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca, permitindo que você adicione logotipos e cores personalizados. Os vídeos são exportados em 1080p HD, garantindo uma apresentação de alta qualidade e profissional para seu público.

Como a HeyGen pode ajudar a otimizar vídeos promocionais de serviços para várias plataformas de mídia social?

A HeyGen oferece recursos como narrações AI, legendas automáticas e redimensionamento de proporção, tornando simples adaptar seus vídeos promocionais de serviços para diversas plataformas de mídia social. Essas ferramentas garantem que sua mensagem seja acessível e impactante em todos os seus canais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo