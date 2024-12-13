Crie um vídeo de 60 segundos atraente para visão geral de serviços, voltado para proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing que buscam simplificar seu processo de criação de conteúdo. O estilo visual deve ser profissional e limpo, utilizando texto e gráficos animados, enquanto o áudio apresenta uma narração clara e articulada gerada usando a geração de voz do HeyGen, explicando a facilidade de criar vídeos explicativos para seus produtos.

Gerar Vídeo