Criador de Vídeos de Orientação ao Serviço para Elevar a Integração de Novos Contratados

Crie vídeos de integração envolventes sem esforço com avatares de IA, aumentando a retenção de conhecimento em sua equipe.

Crie um vídeo de boas-vindas de 1 minuto para novos contratados, projetado para simplificar o processo de integração. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA envolvente transmitindo os principais valores da empresa e instruções iniciais em um tom amigável e profissional, complementado por visuais claros do ambiente de escritório. Certifique-se de que o conteúdo inclua legendas automáticas para acessibilidade, tornando-o um excelente recurso de integração de funcionários.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial técnico abrangente de 90 segundos para guiar os funcionários existentes por meio de uma nova atualização de software. O vídeo deve empregar uma abordagem precisa, passo a passo, utilizando o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar narração clara e instruções de texto na tela, garantindo que cada detalhe seja perfeitamente articulado para vídeos de treinamento eficazes.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo inspirador de 2 minutos focado em fomentar uma forte cultura de orientação ao serviço dentro da empresa, perfeito para qualquer criador de vídeos de integração. Direcione este vídeo a todos os funcionários, destacando a importância do atendimento ao cliente por meio de cenários relacionáveis e visuais vibrantes. Utilize Modelos e cenas para criar uma narrativa visualmente rica e envolvente, aprimorada por visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque para reforçar a marca da empresa e criar vídeos verdadeiramente envolventes.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo instrucional sucinto de 45 segundos para todos os funcionários sobre as recentes atualizações de políticas, garantindo a retenção imediata do conhecimento. Esta peça de vídeos instrucionais deve ser direta e clara, otimizada para várias plataformas ao alavancar o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações. Incorpore legendas para garantir acessibilidade em todos os ambientes de visualização e ajudar a transmitir rapidamente informações complexas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Orientação ao Serviço

Crie vídeos de integração e treinamento envolventes para novos contratados com ferramentas alimentadas por IA, garantindo uma experiência de boas-vindas consistente e profissional.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre uma biblioteca de modelos personalizáveis e cenas para rapidamente definir o cenário para seu vídeo de orientação ao serviço.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo com Avatares de IA
Enriqueça seu vídeo com avatares de IA que podem transmitir sua mensagem de forma natural e profissional, simplificando o processo de integração de funcionários.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Integre os controles de marca da sua empresa, como logotipos e cores, para garantir que seu vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade corporativa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez aperfeiçoado, exporte facilmente seu vídeo de orientação ao serviço em alta qualidade com várias opções de redimensionamento de proporção de aspecto, pronto para seus novos contratados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos de Boas-Vindas e Cultura Personalizados

.

Gere vídeos de boas-vindas calorosos e visões gerais da cultura da empresa para novos funcionários, promovendo um senso de pertencimento desde o primeiro dia.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento envolventes com IA?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro, permitindo que os usuários produzam vídeos envolventes para treinamento ou tutoriais técnicos sem precisar de câmeras ou atores. Isso simplifica o processo de produção de vídeos para criar vídeos instrucionais eficazes.

O HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em todos os meus vídeos de integração?

Com certeza. O HeyGen oferece modelos personalizáveis e controles de marca robustos, permitindo que você integre o logotipo e as cores da sua empresa em todos os seus vídeos de integração. Isso garante experiências consistentes e reforça a cultura da sua empresa para novos contratados.

Quais recursos o HeyGen oferece para melhorar a experiência de aprendizado em conteúdo instrucional?

O HeyGen melhora as experiências de aprendizado por meio da geração de narração integrada e legendas automáticas, tornando seus vídeos instrucionais acessíveis e fáceis de entender. Esses recursos ajudam a simplificar informações complexas, melhorando a retenção de conhecimento para os espectadores.

Quão fácil de usar é o editor de vídeo do HeyGen para criar vídeos de orientação profissional?

O editor de vídeo intuitivo do HeyGen possui funcionalidade de arrastar e soltar e uma ampla seleção de modelos personalizáveis, tornando-o incrivelmente fácil de usar para criar vídeos profissionais. Isso simplifica todo o processo, ajudando as equipes a otimizar o processo de integração e outras necessidades de vídeo de forma eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo