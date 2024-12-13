Criador de Vídeos de Orientação ao Serviço para Elevar a Integração de Novos Contratados
Crie vídeos de integração envolventes sem esforço com avatares de IA, aumentando a retenção de conhecimento em sua equipe.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo tutorial técnico abrangente de 90 segundos para guiar os funcionários existentes por meio de uma nova atualização de software. O vídeo deve empregar uma abordagem precisa, passo a passo, utilizando o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar narração clara e instruções de texto na tela, garantindo que cada detalhe seja perfeitamente articulado para vídeos de treinamento eficazes.
Desenhe um vídeo inspirador de 2 minutos focado em fomentar uma forte cultura de orientação ao serviço dentro da empresa, perfeito para qualquer criador de vídeos de integração. Direcione este vídeo a todos os funcionários, destacando a importância do atendimento ao cliente por meio de cenários relacionáveis e visuais vibrantes. Utilize Modelos e cenas para criar uma narrativa visualmente rica e envolvente, aprimorada por visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque para reforçar a marca da empresa e criar vídeos verdadeiramente envolventes.
Produza um vídeo instrucional sucinto de 45 segundos para todos os funcionários sobre as recentes atualizações de políticas, garantindo a retenção imediata do conhecimento. Esta peça de vídeos instrucionais deve ser direta e clara, otimizada para várias plataformas ao alavancar o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações. Incorpore legendas para garantir acessibilidade em todos os ambientes de visualização e ajudar a transmitir rapidamente informações complexas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Desenvolva Cursos de Orientação Abrangentes.
Crie e distribua facilmente conteúdo extenso de orientação ao serviço e treinamento para todos os novos contratados, garantindo amplo alcance e aprendizado consistente.
Aumente o Engajamento e a Retenção de Conhecimento.
Utilize IA para produzir vídeos de orientação e treinamento envolventes que cativam novos funcionários, melhorando significativamente a recordação e aplicação das informações.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento envolventes com IA?
O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro, permitindo que os usuários produzam vídeos envolventes para treinamento ou tutoriais técnicos sem precisar de câmeras ou atores. Isso simplifica o processo de produção de vídeos para criar vídeos instrucionais eficazes.
O HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em todos os meus vídeos de integração?
Com certeza. O HeyGen oferece modelos personalizáveis e controles de marca robustos, permitindo que você integre o logotipo e as cores da sua empresa em todos os seus vídeos de integração. Isso garante experiências consistentes e reforça a cultura da sua empresa para novos contratados.
Quais recursos o HeyGen oferece para melhorar a experiência de aprendizado em conteúdo instrucional?
O HeyGen melhora as experiências de aprendizado por meio da geração de narração integrada e legendas automáticas, tornando seus vídeos instrucionais acessíveis e fáceis de entender. Esses recursos ajudam a simplificar informações complexas, melhorando a retenção de conhecimento para os espectadores.
Quão fácil de usar é o editor de vídeo do HeyGen para criar vídeos de orientação profissional?
O editor de vídeo intuitivo do HeyGen possui funcionalidade de arrastar e soltar e uma ampla seleção de modelos personalizáveis, tornando-o incrivelmente fácil de usar para criar vídeos profissionais. Isso simplifica todo o processo, ajudando as equipes a otimizar o processo de integração e outras necessidades de vídeo de forma eficiente.