Crie um vídeo de boas-vindas de 1 minuto para novos contratados, projetado para simplificar o processo de integração. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA envolvente transmitindo os principais valores da empresa e instruções iniciais em um tom amigável e profissional, complementado por visuais claros do ambiente de escritório. Certifique-se de que o conteúdo inclua legendas automáticas para acessibilidade, tornando-o um excelente recurso de integração de funcionários.

Gerar Vídeo