Criador de Vídeos de Integração de Serviço: Envolva e Retenha Usuários

Crie experiências de integração personalizadas para funcionários e clientes usando o recurso de texto-para-vídeo do HeyGen para uma criação de conteúdo sem esforço.

Descubra como simplificar o processo de integração para novos contratados com um vídeo profissional de 1 minuto. Projetado para Gerentes de RH e Coordenadores de Treinamento, este vídeo deve apresentar um estilo visual corporativo e nítido, com uma trilha sonora animada e encorajadora. Utilize os extensos Modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente sequências de boas-vindas envolventes e visões gerais de políticas, garantindo um início consistente e envolvente para cada funcionário.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 90 segundos projetado para Especialistas em L&D e Gerentes de Operações, demonstrando como padronizar a documentação de processos de forma eficaz usando vídeo. O estilo visual deve ser limpo e diagramático, complementado por uma geração de Narração clara e autoritária. Explique fluxos de trabalho complexos passo a passo, certificando-se de incluir Legendas precisas para acessibilidade e clareza, garantindo que cada membro da equipe receba vídeos de treinamento consistentes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo dinâmico de demonstração de produto de 45 segundos especificamente para Gerentes de Produto e Equipes de Suporte Técnico, destacando as funcionalidades principais de um serviço. O estilo visual precisa ser moderno e envolvente, apresentando segmentos de gravação de tela contínuos com um áudio confiante e explicativo. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro para gerar rapidamente narrações precisas que destacam características e benefícios chave, aumentando a clareza para novos usuários.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo acolhedor e informativo de 2 minutos para Líderes de Equipes Globais e Departamentos de RH Internacionais, focando na integração de vídeo personalizada para forças de trabalho diversas. O estilo visual deve ser brilhante e inclusivo, apresentando uma trilha sonora amigável e multilíngue. Explique os benefícios do conteúdo de Treinamento Multilíngue e demonstre como o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen garantem que seus vídeos de boas-vindas personalizados fiquem perfeitos em qualquer dispositivo, fazendo com que os funcionários globais se sintam verdadeiramente conectados desde o primeiro dia.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Integração de Serviço

Crie vídeos de integração envolventes e informativos rapidamente para dar as boas-vindas a novos usuários ou funcionários e simplificar sua jornada com uma plataforma fácil de usar.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre uma variedade de modelos personalizáveis projetados para diferentes cenários de integração para iniciar rapidamente seu projeto de vídeo.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Enriqueça seu vídeo adicionando roteiros para narração de IA, carregando suas próprias narrações ou incorporando gravações de tela.
3
Step 3
Personalize a Identidade Visual
Aplique as cores e o logotipo da sua marca e incorpore legendas para garantir uma aparência consistente e profissional para seus vídeos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte facilmente seu vídeo de integração finalizado em vários formatos de proporção para compartilhamento perfeito em todas as suas plataformas desejadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Clipes de Boas-Vindas e Instrutivos Envolventes

.

Gere rapidamente clipes de vídeo atraentes e curtos para dar as boas-vindas a novos contratados ou explicar etapas-chave do serviço, tornando a integração mais dinâmica.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração de serviço?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração de serviço envolventes usando automação com tecnologia de IA. Os usuários podem facilmente gerar vídeos profissionais a partir de roteiros de texto com avatares de IA e personalizá-los com uma ampla gama de modelos, tornando-o uma plataforma fácil de usar para uma integração eficaz de funcionários.

O HeyGen pode ajudar a personalizar vídeos de integração de funcionários?

Sim, o HeyGen permite experiências de integração de vídeo personalizadas através de seus avatares de IA e sofisticadas narrações de IA. Você pode criar vídeos dinâmicos e envolventes que ressoam pessoalmente com novos contratados, promovendo uma introdução acolhedora e eficaz à sua empresa.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para uma produção de vídeo eficiente?

O HeyGen oferece recursos técnicos robustos, como automação com tecnologia de IA para geração de vídeos, narrações avançadas de IA e geração automática de legendas. Essas capacidades simplificam o processo de produção de vídeo, permitindo atualizações rápidas e gerenciamento eficiente de conteúdo dentro de um fluxo de trabalho inteligente.

Como as empresas podem garantir a consistência da marca em seu conteúdo de integração com o HeyGen?

Com o HeyGen, as empresas podem manter uma forte consistência de marca em todos os seus vídeos de integração usando modelos personalizáveis e controles abrangentes de branding para logotipos e cores. Isso permite padronizar o processo de integração e escalar a produção de conteúdo sem esforço, mantendo a identidade da sua marca.

