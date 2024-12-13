Descubra como simplificar o processo de integração para novos contratados com um vídeo profissional de 1 minuto. Projetado para Gerentes de RH e Coordenadores de Treinamento, este vídeo deve apresentar um estilo visual corporativo e nítido, com uma trilha sonora animada e encorajadora. Utilize os extensos Modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente sequências de boas-vindas envolventes e visões gerais de políticas, garantindo um início consistente e envolvente para cada funcionário.

