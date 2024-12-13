O HeyGen otimiza significativamente seu fluxo de trabalho de `ferramenta de criação de vídeo` permitindo rápidas conversões de `Texto-para-vídeo a partir do roteiro` e `colaboração em tempo real`. Esta plataforma impulsionada por IA facilita a geração de novo conteúdo ou `atualização automática` de `vídeos de treinamento` existentes para atender às necessidades de integração de serviços em evolução.