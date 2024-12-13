Gerador de Vídeo de Ajuda de Serviço: Crie Guias com IA

Crie vídeos de ajuda de serviço envolventes e eficazes sem esforço com avatares de IA, transformando seu conteúdo existente em guias poderosos para equipes de marketing de conteúdo.

556/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 45 segundos projetado para equipes de suporte ao cliente e desenvolvedores de e-learning, apresentando um "avatar digital" amigável explicando um novo recurso para um "gerador de vídeo de ajuda de serviço". O estilo visual deve ser limpo, profissional e fácil de seguir, com gráficos claros na tela apoiando a apresentação do avatar, tudo complementado por uma voz calma e articulada que torna a informação complexa acessível. Este prompt destaca o poder dos avatares de IA do HeyGen para uma comunicação consistente e envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de demonstração de 60 segundos direcionado a editores de vídeo freelancers e proprietários de pequenas empresas, ilustrando o "controle criativo extremo" possível com "ferramentas de vídeo de IA" ao personalizar conteúdo pré-existente. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e inspirador, apresentando transições suaves, sobreposições criativas e uma trilha sonora motivacional, com narração enfatizando como os usuários podem alcançar sua visão única através de design flexível. Este vídeo utilizaria o recurso de Templates & cenas do HeyGen para demonstrar personalização.
Prompt de Exemplo 3
Produza um clipe educacional de 30 segundos para educadores e treinadores corporativos, usando "vídeos de personagens animados" envolventes criados com "geradores de vídeo de IA" para simplificar um conceito complexo. O estilo visual deve ser lúdico e colorido, utilizando movimentos dinâmicos de personagens e texto animado para manter os espectadores engajados, tudo acompanhado por uma narração amigável e conversacional com efeitos sonoros sutis. Este prompt mostra a geração de Narração do HeyGen, tornando a narrativa vibrante e acessível.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Ajuda de Serviço

Transforme facilmente seu conteúdo de suporte em guias de vídeo envolventes com IA. Gere vídeos de ajuda de serviço profissionais de forma eficiente para melhorar a compreensão do cliente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo ou colando seu conteúdo de ajuda de serviço no editor. Aproveite o recurso de texto-para-vídeo do roteiro para gerar automaticamente narrações para seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA profissionais para representar sua marca. Seu avatar selecionado entregará o roteiro, adicionando um toque humano às suas explicações de serviço.
3
Step 3
Adicione Contexto Visual
Selecione de uma rica biblioteca de templates & cenas para fornecer um cenário profissional e relevante para seu vídeo de ajuda de serviço. Integre mídia adicional para ilustrar ainda mais seus pontos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo esteja completo, utilize redimensionamento de proporção de aspecto & exportações para adaptá-lo a várias plataformas. Baixe seu vídeo de ajuda de serviço de alta qualidade e compartilhe-o com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Informações Complexas

.

Transforme instruções de serviço complexas em conteúdo de vídeo facilmente digerível, melhorando significativamente a compreensão do usuário.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen permite controle criativo extremo para vídeo gerado por IA?

O HeyGen capacita os usuários a projetar "avatares digitais" únicos e "vídeos de personagens animados", oferecendo "controle criativo extremo" na criação de "vídeo gerado por IA". Você pode transformar ideias em histórias visuais atraentes com uma ampla gama de opções de personalização e "templates alimentados por IA".

O que torna o HeyGen um gerador de vídeo de IA eficaz para equipes de marketing de conteúdo?

O HeyGen simplifica "fluxos de trabalho de produção de vídeo" para "equipes de marketing de conteúdo" ao oferecer avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo, permitindo a criação rápida de vídeos de alta qualidade sem filmagem tradicional. Isso aumenta significativamente a eficiência e a produção de conteúdo para várias necessidades, incluindo "vídeos de mídia social".

O HeyGen pode simplificar a edição de vídeo editando o roteiro?

Sim, o HeyGen inova o processo de edição permitindo que você "edite vídeo editando o roteiro". Este recurso único, combinado com "legendas/legendas automáticas" e "geração de narração", torna o refinamento de vídeo intuitivo e eficiente, garantindo que sua mensagem seja perfeitamente transmitida.

Como posso criar vídeos de ajuda de serviço profissionais usando o HeyGen?

O HeyGen funciona como um avançado "gerador de vídeo de ajuda de serviço", permitindo que você produza rapidamente conteúdo instrucional de alta qualidade. Aproveite nossos diversos "avatares digitais", robustas "ferramentas de vídeo de IA" e extensa biblioteca de mídia para criar vídeos de ajuda claros e envolventes para qualquer público.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo