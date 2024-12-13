Sim, a HeyGen oferece amplos recursos de personalização para seus vídeos de IA, garantindo total flexibilidade criativa. Você pode aplicar estilos personalizados, integrar o logotipo e as cores da sua marca através de controles de branding, e ajustar cada elemento para garantir que seu conteúdo se alinhe perfeitamente com sua visão e mantenha uma estética profissional.