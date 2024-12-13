Crie um vídeo técnico conciso de 1 minuto direcionado a desenvolvedores de software, demonstrando as complexidades de uma nova API usando um "criador de vídeos de demonstração de software". O estilo visual deve ser limpo e centrado em código, focando em gravações de tela claras de uma "ferramenta de gravação de tela" com anotações precisas. Uma voz calma e informativa gerada por IA via "geração de narração" do HeyGen deve guiar os espectadores em cada etapa, garantindo alta compreensão para um público tecnicamente experiente.

Gerar Vídeo