Criador de Vídeos de Demonstração de Serviço: Crie Demonstrações Envolventes Rápido

Economize tempo e amplie sua produção de vídeo com Modelos e cenas prontos para qualquer serviço.

Crie um vídeo técnico conciso de 1 minuto direcionado a desenvolvedores de software, demonstrando as complexidades de uma nova API usando um "criador de vídeos de demonstração de software". O estilo visual deve ser limpo e centrado em código, focando em gravações de tela claras de uma "ferramenta de gravação de tela" com anotações precisas. Uma voz calma e informativa gerada por IA via "geração de narração" do HeyGen deve guiar os espectadores em cada etapa, garantindo alta compreensão para um público tecnicamente experiente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de 90 segundos voltado para gerentes de produto, ilustrando o poder das "demonstrações interativas impulsionadas por IA" para aumentar o engajamento do usuário. A abordagem visual deve ser moderna e dinâmica, apresentando um dos "avatares de IA" realistas do HeyGen explicando como aproveitar as "análises" integradas para rastrear o comportamento do usuário e refinar o entendimento do produto. O áudio deve ser envolvente e claro, adequado para uma apresentação profissional e inovadora.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo instrucional de 45 segundos para especialistas em suporte de TI, mostrando um processo comum de solução de problemas usando um "criador de vídeos de demonstração de serviço". O estilo visual deve ser direto e fácil de seguir, enfatizando as ações principais na tela. Essencial para acessibilidade em vários ambientes, as "legendas" do HeyGen devem acompanhar automaticamente a narração clara e concisa, gerada por um "gerador de legendas", garantindo que cada instrução seja transmitida com precisão.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo abrangente de 2 minutos para engenheiros de vendas, demonstrando "integrações" complexas entre diferentes plataformas através de "gravações de demonstração ao vivo". O vídeo deve adotar um estilo visual profissional e dinâmico, utilizando "Modelos e cenas" do HeyGen para transições suaves entre diferentes interfaces de software e fluxos de dados. A narração em áudio deve ser autoritária e bem ritmada, destacando os benefícios técnicos e a operação integrada dos sistemas para um público B2B.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Demonstração de Serviço

Crie facilmente vídeos de demonstração de serviço profissionais e envolventes que destacam suas ofertas com clareza e impacto, agilizando suas vendas e integração.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Demonstração
Comece selecionando um modelo de vídeo adequado para estabelecer a estrutura principal e as cenas iniciais do seu vídeo de demonstração de serviço.
2
Step 2
Adicione Visuais e Áudio Envolventes
Enriqueça sua demonstração incorporando avatares de IA, aproveitando as capacidades impulsionadas por IA para criar apresentações dinâmicas com apresentadores virtuais.
3
Step 3
Personalize com Sua Marca
Adapte suas demonstrações de produto interativas aplicando sua marca personalizada, incluindo logotipos e cores da marca, para garantir uma identidade visual consistente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Demonstração
Finalize seu vídeo em alta resolução escolhendo a proporção de aspecto apropriada, depois exporte facilmente para compartilhamento sem interrupções em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Demonstrações Envolventes para Mídias Sociais

.

Transforme rapidamente suas demonstrações de serviço em clipes compartilháveis para mídias sociais para expandir seu alcance e engajar um público online mais amplo.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de demonstrações interativas impulsionadas por IA?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e capacidades sofisticadas de texto para vídeo para transformar seus roteiros em vídeos dinâmicos de demonstração de serviço. Isso permite a geração eficiente de vídeos de demonstração de produto envolventes sem gravação manual, agilizando seu processo de criação de conteúdo.

Posso personalizar os elementos visuais e a marca dos meus vídeos dentro do HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece ferramentas de edição abrangentes, incluindo opções de personalização de marca para integrar seu logotipo e cores da marca de forma harmoniosa. Você também pode aproveitar uma ampla gama de modelos de vídeo e mídia de estoque, ou fazer upload de seus próprios recursos, para garantir que seus vídeos explicativos se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para acessibilidade de vídeo e qualidade de saída?

O HeyGen está equipado com ferramentas de edição robustas que incluem geração automática de legendas para maior acessibilidade em seus vídeos de demonstração de produto. Além disso, você pode utilizar capacidades de redimensionamento de proporção de aspecto e exportar vídeos em alta resolução para atender a várias plataformas e necessidades de exibição.

O HeyGen oferece uma alternativa às ferramentas tradicionais de gravação de tela para criar demonstrações?

Sim, o HeyGen fornece uma abordagem inovadora e impulsionada por IA para criar vídeos de demonstração de produto atraentes, servindo como uma poderosa alternativa às ferramentas tradicionais de gravação de tela. Você pode gerar demonstrações profissionais e consistentes em escala, eliminando a necessidade de sessões de gravação ao vivo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo