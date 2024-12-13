A HeyGen capacita você a produzir uma ampla gama de vídeos de treinamento, desde geradores de vídeos de treinamento de servidor abrangentes até explicadores de produtos dinâmicos e materiais de integração de funcionários. Com modelos de vídeo personalizáveis e opções de gravação de tela, a HeyGen oferece a flexibilidade para adaptar o conteúdo a qualquer objetivo de aprendizado.