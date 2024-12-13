Crie um vídeo instrucional de 60 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, mostrando como o HeyGen atua como um poderoso criador de vídeos para SEO. Este vídeo deve apresentar um estilo visual profissional e informativo, complementado por uma narração clara e confiante. Demonstre a facilidade de usar o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen para gerar rapidamente conteúdo de alta qualidade, explicando como este gerador de vídeo com IA simplifica seus esforços de marketing.

