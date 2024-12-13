O HeyGen atua como um eficaz "criador de vídeos de destaque" ao fornecer uma biblioteca de mídia abrangente e suporte de estoque para enriquecer seus vídeos de "resumo de evento". Você pode selecionar entre várias cenas, adicionar música e facilmente redimensionar a proporção do seu vídeo para diferentes plataformas, garantindo que seus destaques sempre pareçam profissionais.