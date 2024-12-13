criador de vídeos de anúncios sem para anúncios de vídeo de alto desempenho

Impulsione os resultados da sua campanha publicitária e reduza os custos de vídeo aproveitando a poderosa funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Imagine criar facilmente anúncios de vídeo de alto impacto com IA para sua próxima campanha. Este spot de 30 segundos é direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, mostrando como é fácil criar anúncios de vídeo usando os avatares de IA da HeyGen para dar vida à sua mensagem com uma estética profissional, moderna e uma narração clara.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos para criadores de conteúdo e marcas de e-commerce, demonstrando como transformar conceitos brutos de vídeos UGC em anúncios atraentes para redes sociais. O estilo visual energético, combinado com música em alta, destacará o processo fluido de usar o recurso Texto-para-vídeo da HeyGen para criar narrativas envolventes.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo instrucional de 60 segundos voltado para agências de marketing e gerentes de produto, ilustrando como produzir eficientemente anúncios de vídeo de depoimentos poderosos. O estilo visual polido, com iluminação quente e música de fundo inspiradora, enfatiza o uso dos diversos Modelos & cenas da HeyGen para adaptar e personalizar rapidamente modelos de vídeo para máximo impacto.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo direto e conciso de 30 segundos para startups e equipes de marketing enxutas, explicando como usar um criador de vídeos de anúncios sem para reduzir significativamente os custos de vídeo. O estilo visual minimalista e a geração de narração autoritária comunicarão claramente a eficiência da HeyGen em criar anúncios profissionais sem o custo tradicional.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona um Criador de Vídeos de Anúncios SEM

Crie facilmente anúncios de vídeo SEM de alto desempenho com IA. Transforme seu texto publicitário e ideias criativas em visuais envolventes em minutos, otimizando suas campanhas para máximo impacto.

1
Step 1
Crie seu roteiro ou escolha um modelo
Inicie seu projeto inserindo seu texto publicitário diretamente ou gerando roteiros usando IA. Para um início mais rápido, selecione em nossa diversa biblioteca de Modelos & cenas profissionais otimizados para vários tipos de anúncios.
2
Step 2
Escolha seu talento de IA e visuais
Dê vida ao seu anúncio selecionando um avatar de IA expressivo para narrar sua mensagem ou carregue sua própria mídia personalizada. Melhore seus visuais com filmagens e imagens relevantes de nossa extensa biblioteca.
3
Step 3
Adicione branding e refine elementos
Garanta a consistência da marca aplicando seu logotipo, cores personalizadas e fontes usando nossos controles abrangentes de Branding (logotipo, cores). Organize facilmente os elementos, adicione legendas e refine o fluxo do seu vídeo com nosso editor intuitivo.
4
Step 4
Exporte e implemente seu anúncio
Finalize sua criação utilizando redimensionamento de proporção e exportações para adaptar seu vídeo para qualquer plataforma. Gere arquivos de alta qualidade prontos para serem implementados em suas campanhas de marketing em mecanismos de busca, maximizando alcance e engajamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente com Vídeos de IA

.

Transforme depoimentos de clientes e histórias de sucesso em anúncios de vídeo com IA atraentes para construir confiança e impulsionar conversões.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de anúncios de vídeo com IA?

A HeyGen simplifica a criação de anúncios de vídeo com IA oferecendo um poderoso criador de anúncios de vídeo com IA, onde você pode selecionar entre vários avatares de IA e transformar seu texto em um vídeo envolvente. Isso permite que as marcas gerem ativos de alta qualidade de forma eficiente para suas campanhas.

Quais ferramentas a HeyGen oferece para criar anúncios de vídeo rapidamente?

A HeyGen oferece um editor intuitivo de arrastar e soltar combinado com uma rica biblioteca de modelos de vídeo para acelerar seu fluxo de trabalho. Você pode facilmente produzir anúncios de vídeo eficazes para várias plataformas, garantindo uma experiência de geração de vídeo de ponta a ponta.

A HeyGen pode criar conteúdo de vídeo de depoimentos e UGC para anúncios?

Sim, a HeyGen é altamente capaz de criar anúncios de vídeo de depoimentos dinâmicos e conteúdo de vídeo UGC autêntico. Sua plataforma versátil ajuda você a produzir anúncios de redes sociais atraentes que ressoam com seu público.

A HeyGen oferece recursos avançados como avatares de IA e Texto-para-vídeo para anúncios?

Absolutamente, a HeyGen aproveita avatares de IA de ponta e tecnologia sofisticada de Texto-para-vídeo para dar vida aos seus roteiros. Isso garante que a criação de anúncios de vídeo com IA impactantes seja acessível e eficiente, aprimorando seu motor criativo.

