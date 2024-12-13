Construa Seu Portal de Treinamento em Vídeo de Autoatendimento
Melhore os resultados de e-learning e ofereça programas de treinamento envolventes transformando roteiros em vídeos com avatares de IA.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo dinâmico de "90 segundos" para treinadores corporativos e designers instrucionais, ilustrando como programas de treinamento envolventes podem ser desenvolvidos rapidamente. Use um estilo visual que misture cortes rápidos dos diversos Modelos e cenas da HeyGen com música de fundo energética. Demonstre como a extensa biblioteca de mídia/estoque da HeyGen permite total personalização, tornando a criação de conteúdo eficiente e impactante.
Desenvolva um vídeo informativo de "120 segundos" voltado para profissionais de Aprendizagem & Desenvolvimento e líderes de RH, demonstrando o valor de uma plataforma de treinamento em vídeo abrangente. Empregue um estilo visualmente rico com gráficos baseados em dados e uma narração clara e profissional. Explique como o conteúdo pode ser facilmente gerado usando Texto-para-vídeo a partir de roteiros para uma mensagem consistente, e como as legendas/captions da HeyGen garantem acessibilidade, melhorando a experiência geral do usuário.
Produza um vídeo promocional elegante de "45 segundos" para gerentes de TI e executivos de L&D avaliando novas soluções de sistema de gestão de aprendizagem (LMS). O estilo visual deve ser moderno e eficiente, demonstrando fluxos de trabalho sem interrupções com uma narração confiante. Destaque como o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen garantem que os vídeos sejam perfeitamente otimizados para várias plataformas, e como os aprimoramentos de IA simplificam a criação de conteúdo para fácil integração em qualquer LMS.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda Ofertas de Cursos e Alcance Global.
A HeyGen permite a criação rápida de cursos diversos, ajudando seu portal de treinamento em vídeo de autoatendimento a escalar conteúdo e alcançar um público global mais amplo.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento.
Utilize vídeo impulsionado por IA para aumentar significativamente o engajamento dos alunos e melhorar a retenção de conhecimento em todos os seus programas de treinamento dentro do portal.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen melhora os resultados de e-learning para programas de treinamento?
A HeyGen serve como uma poderosa plataforma de treinamento em vídeo, aproveitando avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo para criar conteúdo educacional em vídeo envolvente, o que melhora significativamente os resultados de e-learning para vários programas de treinamento.
A HeyGen pode ser usada como um portal de treinamento em vídeo de autoatendimento para funcionários?
Absolutamente, a HeyGen capacita as organizações a estabelecer um robusto portal de treinamento em vídeo de autoatendimento. Com ferramentas de edição intuitivas e modelos personalizáveis, os usuários podem facilmente criar cursos online e gerenciar seus programas de treinamento de forma eficiente.
Quais aprimoramentos de IA a HeyGen oferece para conteúdo de treinamento personalizável?
A HeyGen fornece aprimoramentos avançados de IA, incluindo avatares de IA realistas e geração de narração, para criar conteúdo educacional em vídeo altamente personalizado. Os usuários também podem utilizar controles de marca para alinhar os vídeos com a identidade organizacional, garantindo uma experiência de usuário consistente.
A HeyGen é compatível com plataformas de sistema de gestão de aprendizagem (LMS) existentes?
A HeyGen é projetada para integrar-se suavemente com vários sistemas de gestão de aprendizagem (LMS), permitindo fácil implantação e gerenciamento do seu conteúdo de treinamento em vídeo. Isso garante um processo simplificado para criar e distribuir conteúdo educacional em vídeo envolvente em toda a sua organização.