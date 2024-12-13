Criador de Vídeos de Conscientização sobre Segurança para Treinamento Envolvente

Crie vídeos de conscientização sobre segurança de forma fácil e envolvente com avatares de IA para aumentar a retenção e garantir a conformidade.

Crie um vídeo de treinamento envolvente de 60 segundos para novos funcionários, focando em dicas cruciais de segurança cibernética, como identificar e-mails de phishing. O estilo visual deve ser um explicativo animado com uma narração amigável e clara, utilizando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para dar vida ao roteiro de forma rápida e eficiente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo profissional de conscientização sobre segurança de 45 segundos para todos os funcionários da empresa, ilustrando as melhores práticas de senhas. Este vídeo deve apresentar avatares de IA realistas demonstrando armadilhas comuns e métodos seguros, acompanhado por uma narração autoritária gerada usando a geração de Voz da HeyGen, garantindo consistência de marca e clareza.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo informativo de 90 segundos sobre treinamento de conformidade para membros da equipe remota, detalhando as melhores práticas para o manuseio seguro de dados fora do escritório. A estética visual deve ser moderna e passo a passo, complementada por um tom de áudio calmo e tranquilizador e legendas automáticas geradas pela HeyGen, tornando-o acessível para todos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de 30 segundos sobre segurança no local de trabalho para visitantes do escritório e novos contratados, destacando os principais protocolos de segurança física ao entrar nas instalações. O estilo deve ser animado e visualmente atraente com cortes rápidos, aproveitando os Modelos e cenas pré-desenhados da HeyGen para criação rápida e fácil redimensionamento e exportação de Aspecto para várias telas de exibição.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Conscientização sobre Segurança

Crie vídeos de treinamento de conscientização sobre segurança profissionais e envolventes em minutos para proteger sua organização e garantir a conformidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando seu conteúdo de conscientização sobre segurança ou selecionando um modelo pronto para conformidade. A HeyGen então usará sua capacidade de Texto-para-vídeo para transformar seu texto em visuais envolventes para seus vídeos de treinamento.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Voz
Enriqueça sua mensagem escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA e personalizando a geração de narração para entregar suas mensagens cruciais de segurança com impacto e clareza.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Personalize seu vídeo com imagens, vídeos e músicas relevantes da biblioteca de mídia. Aplique os controles de marca da sua organização, incluindo logotipos e cores, para manter a consistência em seus vídeos de conscientização sobre segurança.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo explicativo esteja completo, exporte-o facilmente em vários formatos de aspecto para implantação em diferentes plataformas, incluindo integração com LMS para treinamento de conformidade sem interrupções.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos de Segurança

Transforme políticas de segurança e ameaças complexas em vídeos explicativos animados claros e fáceis de entender e vídeos de treinamento de conformidade.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen cria vídeos de conscientização sobre segurança envolventes?

A HeyGen utiliza IA avançada para transformar texto em vídeos explicativos dinâmicos e vídeos de conscientização sobre segurança. Nosso Criador de Vídeos com IA permite que você crie vídeos de treinamento envolventes com avatares de IA e funcionalidade de Texto-para-Vídeo, garantindo que sua mensagem capture a atenção de forma eficaz.

A HeyGen pode integrar-se com sistemas de gestão de aprendizagem existentes para treinamento de conformidade?

Sim, a HeyGen suporta integração perfeita com LMS para implantar seus vídeos de treinamento de conformidade e conscientização sobre segurança. Você pode facilmente exportar vídeos em vários formatos, garantindo que seu conteúdo atenda aos padrões de segurança de nível empresarial e esteja pronto para as plataformas de aprendizagem da sua organização.

Quais opções de personalização estão disponíveis para criar vídeos de conscientização sobre segurança com a HeyGen?

A HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo uma vasta gama de avatares de IA e diversos modelos de vídeo. Você pode personalizar o conteúdo com controles de marca, cenas únicas e geração de narração para alinhar perfeitamente com as necessidades específicas de treinamento de conscientização sobre segurança da sua empresa.

A HeyGen é uma solução eficiente para produzir vídeos de treinamento de alta qualidade?

Absolutamente. A interface amigável da HeyGen e as ferramentas alimentadas por IA reduzem significativamente o tempo e o esforço tradicionalmente necessários para a criação de vídeos de treinamento, levando a economias de custo notáveis. Com suporte multilíngue e a capacidade de converter PowerPoint em vídeo, você pode escalar rapidamente seus esforços de treinamento globalmente.

