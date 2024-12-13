Gerador de Vídeos de Práticas Seguras: Crie Treinamentos Facilmente

Crie vídeos de treinamento de segurança e proteção de forma atraente e sem esforço com o recurso de Texto para Vídeo da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de conscientização sobre segurança de 45 segundos para toda a empresa, explicando táticas comuns de phishing. O vídeo deve adotar um estilo visual envolvente e levemente animado, com uma voz amigável, mas firme, apresentando um avatar de IA diversificado como apresentador para humanizar informações complexas. Garanta acessibilidade para todos, incluindo legendas automáticas durante toda a apresentação.
Prompt de Exemplo 2
Visando gerentes de operações e oficiais de conformidade, é necessário um vídeo de treinamento de segurança de 90 segundos para detalhar a implementação de novos protocolos de segurança no local de trabalho. O estilo visual e de áudio deste vídeo deve ser estruturado, limpo e corporativo, apresentando fluxogramas claros e imagens de arquivo relevantes da biblioteca de mídia da HeyGen para ilustrar os procedimentos adequados. Como um gerador de vídeo de IA eficaz, a HeyGen permite o uso de modelos e cenas pré-desenhados para agilizar a criação e manter uma imagem de marca consistente e profissional, garantindo vídeos de treinamento de segurança abrangentes.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de atualização técnica de 30 segundos para desenvolvedores e líderes de equipe, anunciando um patch de software crítico que aprimora as práticas seguras existentes. O estilo visual deve ser dinâmico, moderno e orientado por infográficos, acompanhado por uma voz concisa e enérgica para transmitir rapidamente informações essenciais. Utilize o recurso de texto para vídeo da HeyGen para criação rápida de vídeos e garanta que o vídeo final possa ser facilmente adaptado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção e exportações.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Práticas Seguras

Crie vídeos de treinamento profissionais e seguros para protocolos de segurança e proteção de forma fácil, garantindo comunicação clara e conformidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Insira seu conteúdo de práticas seguras usando o recurso de texto para vídeo para formar a base do seu vídeo de treinamento.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione um avatar de IA profissional para apresentar suas diretrizes de segurança, adicionando um toque humano ao seu conteúdo instrucional.
3
Step 3
Gere Narração e Legendas
Aprimore a clareza com a geração de narração de som natural, garantindo que suas práticas seguras sejam comunicadas de forma eficaz a todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte e Integre com Segurança
Exporte seu vídeo de práticas seguras concluído e integre-o perfeitamente ao seu Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS) para distribuição e rastreamento seguros.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Procedimentos de Segurança Complexos

.

Simplifique facilmente práticas e políticas seguras complexas em conteúdo de vídeo claro e digerível, aprimorando a educação geral em segurança.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen garante práticas seguras para geração de vídeos?

A HeyGen prioriza práticas seguras empregando criptografia robusta e aderindo a rigorosos padrões de proteção de dados, como o GDPR. Nossa infraestrutura é projetada para proteger seus dados durante todo o processo de criação de vídeos com IA.

O que torna a HeyGen um gerador de vídeos de IA avançado?

A HeyGen utiliza IA de ponta para transformar texto em vídeos profissionais, completos com avatares de IA realistas, geração dinâmica de narração e legendas automáticas. Isso agiliza todo o fluxo de trabalho de criação de vídeos, tornando-o eficiente e escalável.

A HeyGen pode se integrar com sistemas de gestão de aprendizagem existentes para vídeos de treinamento de segurança?

Embora a HeyGen se concentre na criação poderosa de vídeos, os vídeos gerados são altamente compatíveis e exportáveis para integração perfeita em várias plataformas LMS. Isso permite a implantação eficaz de vídeos de treinamento de segurança e SOPs impressionantes dentro de sua infraestrutura existente.

Quais capacidades a HeyGen oferece para produção de vídeo a partir de roteiro?

A HeyGen simplifica a criação de conteúdo de vídeo envolvente diretamente de roteiros de texto usando seu recurso de texto para vídeo. Com um gerador de roteiro de IA e transcrição automática de vídeo, você pode produzir de forma eficiente uma ampla gama de vídeos profissionais para diversos fins.

