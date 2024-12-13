Criador de Vídeos de Relatório Setorial: Insights Facilitados por AI

Transforme dados em vídeos de relatório setorial envolventes com avatares AI que cativam seu público e simplificam insights complexos.

Crie um vídeo de relatório setorial de 60 segundos, direcionado a analistas de negócios e gerentes de marketing, que destaque os principais indicadores de desempenho trimestrais. O estilo visual deve ser limpo e orientado por dados, acompanhado por uma narração confiante e autoritária gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen, e apresentado por um avatar AI profissional para aumentar a credibilidade.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 90 segundos voltado para pequenos empresários que buscam criar rapidamente conteúdo envolvente para várias plataformas de mídia social. Este vídeo deve apresentar um estilo de áudio animado com visuais modernos, aproveitando os Templates e cenas profissionalmente projetados do HeyGen e legendas proeminentes para garantir o máximo alcance e acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento conciso de 2 minutos para departamentos de treinamento corporativo explicando processos internos complexos. O estilo visual e de áudio precisa ser informativo e claro, utilizando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para geração eficiente de conteúdo e incorporando imagens relevantes da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para ilustrar etapas-chave.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de campanha de marketing versátil de 45 segundos para profissionais de marketing digital que precisam adaptar conteúdo para diversas plataformas de mídia social. O estilo visual deve ser altamente adaptável e visualmente atraente em diferentes proporções, com mensagens-chave entregues por um avatar AI e facilmente ajustáveis usando a capacidade de redimensionamento e exportação de proporções do HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Relatório Setorial

Crie vídeos de relatório setorial profissionais e envolventes em minutos usando ferramentas potentes de AI e uma interface intuitiva para comunicar efetivamente seus insights.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Comece seu vídeo de relatório setorial selecionando entre uma variedade de templates profissionalmente projetados ou utilize a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar cenas diretamente do seu texto.
2
Step 2
Adicione Visuais e Dados
Enriqueça seu relatório com visuais envolventes acessando nossa extensa biblioteca de mídia/estoque, integrando gráficos de dados relevantes e organizando todos os elementos com facilidade.
3
Step 3
Selecione Seu Apresentador
Eleve o engajamento do seu relatório incorporando um avatar AI realista para entregar seus insights, ou opte pela geração de narração profissional para narrar seu conteúdo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Relatório
Após finalizar seu relatório setorial envolvente, use o recurso de redimensionamento e exportação de proporções para preparar seu vídeo para qualquer plataforma, tornando-o pronto para compartilhar com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Treinamento Empresarial Interno

.

Utilize vídeos gerados por AI para aumentar o engajamento e a retenção ao treinar equipes sobre relatórios setoriais complexos e análises de mercado.

background image

Perguntas Frequentes

Como o gerador de vídeos AI do HeyGen pode simplificar a criação de conteúdo?

HeyGen é um avançado gerador de vídeos AI que permite criar vídeos profissionais sem esforço usando avatares AI e capacidades de texto-para-vídeo. Você pode gerar conteúdo com AI simplesmente inserindo seu roteiro, transformando texto em narrativas visuais envolventes.

Quais controles de branding o HeyGen oferece para vídeos empresariais?

HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre seu Kit de Marca exclusivo, incluindo logotipos e cores personalizadas, em seus vídeos. Isso garante consistência de marca em todo o conteúdo do criador de vídeos empresariais, utilizando templates profissionalmente projetados.

O HeyGen suporta recursos abrangentes de edição de vídeo, como legendas e integração de mídia?

Sim, o HeyGen atua como um editor de vídeo completo, permitindo que você adicione legendas facilmente e utilize uma vasta biblioteca de imagens de estoque. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar também suporta funções como mesclagem, corte e recorte para aperfeiçoar seus projetos de vídeo.

O HeyGen pode criar vídeos com geração de narração de alta qualidade e formatos adaptáveis?

Absolutamente, o HeyGen se destaca na geração de narração, fornecendo diversas vozes AI para narrar seus roteiros. Você pode facilmente baixar vídeos em MP4 em várias proporções, garantindo que seu conteúdo esteja otimizado para plataformas de mídia social e outros canais de distribuição.

