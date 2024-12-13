Imagine um vídeo promocional de 30 segundos para uma liquidação de verão, projetado para pequenas empresas de e-commerce. Deve ter um estilo visual claro e arejado, com imagens de produtos banhados pelo sol e ser acompanhado por uma música de fundo alegre e animada. Melhore este vídeo de marketing usando a geração de narração do HeyGen para articular as emocionantes ofertas por tempo limitado com clareza e entusiasmo.

Gerar Vídeo