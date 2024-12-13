Gerador de Vídeos de Marketing Sazonal para Campanhas de Alta Conversão

Produza vídeos de marketing sazonais deslumbrantes com facilidade, aproveitando os extensos modelos e cenas da HeyGen para cada campanha.

Imagine um vídeo promocional vibrante de 30 segundos, projetado para marcas de e-commerce, cativando clientes para suas próximas campanhas sazonais com ofertas irresistíveis de feriado. Seu estilo visual deve ser brilhante e festivo, complementado por uma trilha sonora animada e uma narração clara, facilmente montada usando os extensos Modelos e cenas da HeyGen para lançar vídeos de marketing atraentes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio de lançamento de produto de 45 segundos voltado para entusiastas de tecnologia e adotantes precoces, destacando um novo gadget inovador. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com transições energéticas, apresentando um avatar de IA transmitindo mensagens-chave derivadas de um claro Texto-para-vídeo a partir de roteiro, enfatizando as capacidades da HeyGen como um gerador de vídeo de IA.
Prompt de Exemplo 2
Que tal um vídeo conciso de 15 segundos com dicas de marketing para redes sociais para pequenos empresários, demonstrando dinamicamente uma estratégia rápida para engajamento? Ele precisa de um estilo visual rico em cortes rápidos e texto na tela, acompanhado por música de fundo cativante e legendas essenciais, garantindo visualização ideal em várias plataformas de redes sociais através de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de conteúdo de marca caloroso e convidativo de 60 segundos para uma campanha de marketing por e-mail, falando diretamente com clientes existentes sobre ofertas exclusivas. O estilo visual e de áudio deve parecer personalizado com uma trilha musical suave, aproveitando uma rica biblioteca de mídia/suporte de estoque para criar ativos de vídeo de marca que ressoem, aumentando a lealdade do cliente e impulsionando compras repetidas através de campanhas de marketing por e-mail eficazes.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Marketing Sazonal

Crie vídeos de marketing sazonais atraentes e de alta conversão para suas campanhas com as ferramentas baseadas em IA da HeyGen, projetadas para marcas de e-commerce e marketing em redes sociais.

1
Step 1
Escolha um Modelo Sazonal
Inicie seu projeto selecionando da biblioteca de "modelos" da HeyGen, projetados profissionalmente e otimizados para diversas campanhas sazonais.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro
Insira sua mensagem de marketing e dê vida a ela usando o recurso "Texto-para-vídeo a partir de roteiro", gerando visuais envolventes a partir do seu texto.
3
Step 3
Aplique Branding
Mantenha a consistência da marca em seus "vídeos de marketing" utilizando "controles de Branding" para aplicar seu logotipo e cores personalizadas da marca.
4
Step 4
Exporte para Plataformas
Otimize seu resultado final para várias "plataformas de redes sociais" utilizando "redimensionamento e exportação de proporção de aspecto", garantindo ajuste e impacto perfeitos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente Sazonal

.

Use IA para criar depoimentos em vídeo e histórias de sucesso envolventes, construindo confiança e mostrando o impacto de suas ofertas sazonais.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de marketing sazonais para marcas de e-commerce?

A HeyGen atua como um poderoso gerador de vídeos de marketing sazonais, permitindo que marcas de e-commerce produzam rapidamente conteúdo de alta conversão para suas campanhas sazonais. Utilize nosso gerador de vídeo de IA para agilizar seu processo de produção.

Posso converter meus roteiros existentes em vídeos com a HeyGen?

Com certeza! A HeyGen oferece robustas capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, permitindo que você transforme conteúdo escrito em vídeos de marketing envolventes. Melhore seus ativos de vídeo de marca com narrações naturais de IA e visuais atraentes.

Quais opções de branding e personalização estão disponíveis para meus vídeos de marketing?

A HeyGen fornece extensos controles de Branding, incluindo logotipos e cores personalizadas, para garantir que seus vídeos de marketing se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca. Você pode aproveitar uma ampla gama de modelos e utilizar o redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas de redes sociais.

Por que devo escolher a HeyGen como meu gerador de vídeos de marketing preferido?

A HeyGen capacita empresas a criar vídeos de marketing profissionais de forma eficiente para lançamentos de produtos e marketing em redes sociais. Nosso gerador de vídeo de IA agiliza a criação de conteúdo, ajudando você a engajar o público em todas as plataformas.

