Criador de Vídeos de Desconto Sazonal: Aumente as Vendas Agora!

Impulsione suas ofertas sazonais e cative o público com vídeos promocionais envolventes, aproveitando os Templates & cenas intuitivos da HeyGen para uma criação rápida.

Crie um vídeo promocional vibrante de 30 segundos direcionado a empresas de e-commerce prontas para lançar suas vendas de Black Friday. O estilo visual deve ser dinâmico e animado, com cores brilhantes e contrastantes e edições rápidas, acompanhadas por uma trilha sonora cativante e energética. Enfatize a urgência e a empolgação das "ofertas sazonais" para "Aumentar Vendas" utilizando os "Templates & cenas" da HeyGen para uma produção rápida e profissional.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio de vídeo sazonal elegante de 45 segundos voltado para marcas de moda que estão introduzindo uma nova linha de "produtos" com "ofertas de desconto" exclusivas. A estética deve ser moderna e elegante, exibindo produtos com movimentos lentos e luxuosos e closes, complementados por uma "Geração de narração" profissional explicando os pontos de venda únicos e as ofertas por tempo limitado. Este vídeo deve comunicar o prestígio da marca enquanto destaca as atraentes "ofertas de desconto."
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo promocional envolvente de 15 segundos para redes sociais, direcionado a agências de marketing e influenciadores para promover campanhas de feriado. O estilo visual deve ser festivo e energético, incorporando cortes rápidos, texto animado e melodias alegres e livres de royalties da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" da HeyGen. Foque em criar um impacto imediato para impulsionar o engajamento para "promoções de vendas em redes sociais" e gerar entusiasmo em torno de eventos futuros.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo informativo de 60 segundos "como fazer" para proprietários de lojas online que buscam "Aumentar o Tráfego" e converter descontos sazonais em maior receita. A abordagem visual deve ser clara e amigável, usando gráficos simples e exemplos para ilustrar os passos principais, apoiados por um tom de conversa gerado via "Texto-para-vídeo a partir de roteiro". Este vídeo visa capacitar os usuários a aproveitar o "marketing de vídeo para e-commerce" de forma eficaz.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona o criador de vídeos de desconto sazonal

Crie facilmente vídeos promocionais cativantes para suas ofertas sazonais, aumentando o engajamento do cliente e impulsionando as vendas com nossa plataforma de criação de vídeos fácil de usar.

1
Step 1
Selecione um Template de Vídeo
Comece escolhendo entre uma ampla gama de templates de vídeo profissionalmente projetados, adaptados para promoções sazonais. Nossos templates & cenas oferecem um ponto de partida perfeito para qualquer campanha.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo Promocional
Personalize o template escolhido adicionando os ativos da biblioteca de mídia da sua marca. Utilize os controles de branding (logotipo, cores) para incorporar seu logotipo e cores, garantindo a consistência da marca.
3
Step 3
Aprimore com Recursos Profissionais
Refine seu vídeo com ferramentas avançadas de edição de AI para aperfeiçoar o tempo e as transições. Adicione um toque profissional com geração de narração para transmitir sua mensagem claramente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de desconto sazonal envolvente. Use o redimensionamento de proporção e exportações para otimizá-lo para várias plataformas de redes sociais, tornando-o pronto para ser compartilhado com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Campanhas Sazonais Inspiradoras

.

Produza vídeos promocionais inspiradores que destacam ofertas sazonais emocionantes, criando urgência e motivando os clientes a comprar.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de desconto sazonais atraentes?

A HeyGen capacita os usuários a produzir rapidamente vídeos de desconto sazonais envolventes e vídeos promocionais. Com uma extensa biblioteca de templates de vídeo personalizáveis, você pode criar facilmente anúncios de vídeo sazonais impactantes projetados para Aumentar Vendas e capturar a atenção do público.

O que torna a HeyGen uma plataforma ideal de criação de vídeos para empresas?

A HeyGen é uma plataforma de criação de vídeos fácil de usar, equipada com um poderoso editor de arrastar e soltar e ferramentas de edição de AI. Nossa abundância de templates simplifica o processo de criação de vídeos, permitindo que as empresas produzam conteúdo profissional com facilidade incomparável.

Posso personalizar vídeos promocionais com elementos específicos da minha marca na HeyGen?

Absolutamente! A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você personalize totalmente vídeos promocionais com seu logotipo, cores e mensagens únicas. Você também pode utilizar nossa extensa biblioteca de mídia e filmagens de estoque, garantindo que seus vídeos estejam alinhados à marca e profissionais, sem marcas d'água.

A HeyGen suporta a exportação de anúncios de vídeo sazonais para várias plataformas de redes sociais?

Sim, a HeyGen é projetada para integração perfeita com redes sociais. Você pode facilmente exportar seus anúncios de vídeo sazonais com redimensionamento de proporção e exportações otimizadas para plataformas como Instagram e TikTok, tornando seu conteúdo compartilhável e impactante em todos os canais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo