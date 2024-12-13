Criador de Vídeos Publicitários Sazonais para Anúncios Festivos Mais Rápidos

Lance campanhas de feriado e sazonais cativantes em minutos. Transforme seus roteiros em vídeos impressionantes com nossa avançada capacidade de Texto para vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Elabore um vídeo promocional moderno de 45 segundos direcionado a equipes de marketing, apresentando um novo produto sazonal nas redes sociais. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, focado no produto, e empregar uma narração nítida para descrever os recursos, enquanto um "avatar de IA" pode apresentar os detalhes do produto de forma envolvente, criando vídeos promocionais impactantes para capturar a atenção do público.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um anúncio de vídeo dinâmico de 60 segundos projetado para empresas locais anunciarem seu emocionante evento de liquidação de fim de temporada. Este visual energético, brilhante e focado na comunidade, combinado com música animada e uma narração clara, deve cativar os residentes locais, convertendo facilmente um roteiro simples em uma narrativa visual atraente usando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para campanhas de marketing eficazes.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de marketing elegante de 15 segundos para serviços de assinatura online que visa promover suas ofertas sazonais por tempo limitado. Este vídeo profissional e conciso, com animações modernas e música de fundo leve, precisa articular claramente os principais benefícios e pode alcançar uma narração perfeita com a "Geração de narração" da HeyGen, alcançando efetivamente um público online ocupado como um líder em criação de vídeos de marketing com IA.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Publicitários Sazonais

Produza facilmente anúncios de vídeo sazonais envolventes para suas campanhas de marketing com nosso criador de vídeos com IA intuitivo, projetado para capturar a atenção do seu público.

1
Step 1
Crie Seu Anúncio Sazonal
Escolha entre uma variedade de modelos profissionalmente projetados ou comece do zero com seu roteiro para gerar um vídeo inicial usando IA. Isso impulsiona seu processo criativo para qualquer feriado ou evento.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Personalize seu anúncio com as cores, fontes e logotipo específicos da sua marca. Incorpore elementos dinâmicos e imagens da biblioteca de mídia para alinhar com seu tema sazonal.
3
Step 3
Aprimore com Elementos de IA
Integre avatares de IA realistas ou aproveite a funcionalidade de texto para vídeo para transmitir sua mensagem de forma eficaz. Adicione narrações e legendas para garantir que sua promoção sazonal seja impactante.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Amplamente
Otimize seu vídeo para várias plataformas de redes sociais com redimensionamento de proporção de aspecto. Baixe seu vídeo promocional finalizado em alta definição, pronto para impulsionar suas campanhas de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Audiências com Campanhas Sazonais

Produza vídeos emocionalmente ressonantes que capturam o espírito da temporada, motivando os espectadores a se engajarem com sua marca e ofertas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar minhas campanhas de vídeos publicitários sazonais?

A HeyGen permite que você crie rapidamente vídeos publicitários sazonais e vídeos promocionais envolventes. Aproveite nosso criador de vídeos com IA, com modelos personalizáveis e avatares de IA, para projetar campanhas de marketing atraentes que capturam a atenção do público sem a necessidade de ferramentas extensas de edição de vídeo.

Quais opções de personalização estão disponíveis para criar anúncios de vídeo únicos com a HeyGen?

A HeyGen oferece amplos controles de branding para garantir que seus anúncios de vídeo reflitam a identidade da sua marca. Utilize nosso editor de arrastar e soltar para incorporar animações personalizadas, escolha entre vários modelos e acesse uma rica biblioteca de mídia para produzir vídeos personalizados de alta qualidade para todos os seus vídeos de marketing.

A HeyGen pode ajudar a criar anúncios de vídeo rapidamente usando IA?

Sim, a HeyGen acelera significativamente a criação de anúncios de vídeo com ferramentas avançadas baseadas em IA. Transforme seus roteiros em anúncios de vídeo envolventes usando a tecnologia de Texto para vídeo, gere narrações profissionais e utilize avatares de IA para simplificar seu processo de criação de conteúdo para criativos publicitários poderosos.

Como a HeyGen apoia a criação de anúncios de vídeo para plataformas de redes sociais?

A HeyGen facilita a produção de anúncios de vídeo cativantes otimizados para plataformas de redes sociais como Instagram Reels, TikTok e YouTube Shorts. Nossa plataforma suporta redimensionamento de proporção de aspecto e exportações em 4K Ultra HD, ajudando empresas de e-commerce e profissionais de marketing a implantar publicidade em vídeo de alta qualidade em todos os canais.

