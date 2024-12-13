Criador de Vídeos Publicitários Sazonais para Anúncios Festivos Mais Rápidos
Lance campanhas de feriado e sazonais cativantes em minutos. Transforme seus roteiros em vídeos impressionantes com nossa avançada capacidade de Texto para vídeo.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Elabore um vídeo promocional moderno de 45 segundos direcionado a equipes de marketing, apresentando um novo produto sazonal nas redes sociais. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, focado no produto, e empregar uma narração nítida para descrever os recursos, enquanto um "avatar de IA" pode apresentar os detalhes do produto de forma envolvente, criando vídeos promocionais impactantes para capturar a atenção do público.
Imagine um anúncio de vídeo dinâmico de 60 segundos projetado para empresas locais anunciarem seu emocionante evento de liquidação de fim de temporada. Este visual energético, brilhante e focado na comunidade, combinado com música animada e uma narração clara, deve cativar os residentes locais, convertendo facilmente um roteiro simples em uma narrativa visual atraente usando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para campanhas de marketing eficazes.
Desenvolva um vídeo de marketing elegante de 15 segundos para serviços de assinatura online que visa promover suas ofertas sazonais por tempo limitado. Este vídeo profissional e conciso, com animações modernas e música de fundo leve, precisa articular claramente os principais benefícios e pode alcançar uma narração perfeita com a "Geração de narração" da HeyGen, alcançando efetivamente um público online ocupado como um líder em criação de vídeos de marketing com IA.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios Sazonais de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios de vídeo sazonais impactantes com IA para capturar a atenção do público e impulsionar conversões.
Crie Promoções Envolventes nas Redes Sociais.
Crie facilmente vídeos curtos e cativantes para promoções sazonais em todas as plataformas de redes sociais.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar minhas campanhas de vídeos publicitários sazonais?
A HeyGen permite que você crie rapidamente vídeos publicitários sazonais e vídeos promocionais envolventes. Aproveite nosso criador de vídeos com IA, com modelos personalizáveis e avatares de IA, para projetar campanhas de marketing atraentes que capturam a atenção do público sem a necessidade de ferramentas extensas de edição de vídeo.
Quais opções de personalização estão disponíveis para criar anúncios de vídeo únicos com a HeyGen?
A HeyGen oferece amplos controles de branding para garantir que seus anúncios de vídeo reflitam a identidade da sua marca. Utilize nosso editor de arrastar e soltar para incorporar animações personalizadas, escolha entre vários modelos e acesse uma rica biblioteca de mídia para produzir vídeos personalizados de alta qualidade para todos os seus vídeos de marketing.
A HeyGen pode ajudar a criar anúncios de vídeo rapidamente usando IA?
Sim, a HeyGen acelera significativamente a criação de anúncios de vídeo com ferramentas avançadas baseadas em IA. Transforme seus roteiros em anúncios de vídeo envolventes usando a tecnologia de Texto para vídeo, gere narrações profissionais e utilize avatares de IA para simplificar seu processo de criação de conteúdo para criativos publicitários poderosos.
Como a HeyGen apoia a criação de anúncios de vídeo para plataformas de redes sociais?
A HeyGen facilita a produção de anúncios de vídeo cativantes otimizados para plataformas de redes sociais como Instagram Reels, TikTok e YouTube Shorts. Nossa plataforma suporta redimensionamento de proporção de aspecto e exportações em 4K Ultra HD, ajudando empresas de e-commerce e profissionais de marketing a implantar publicidade em vídeo de alta qualidade em todos os canais.