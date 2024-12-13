Criador de Anúncios de Vídeo de Busca: Crie Anúncios de Vídeo Envolventes Rápido

Aproveite avatares AI e ferramentas com tecnologia AI para criar anúncios de vídeo de alta qualidade no estilo UGC que convertem e fazem seu negócio crescer.

Crie um vídeo energético e brilhante de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, demonstrando como eles podem facilmente se tornar criadores de vídeos de anúncios de busca. O estilo visual deve ser envolvente, com música de fundo animada e uma narração clara em AI, mostrando o processo intuitivo de seleção e personalização de várias "Modelos e cenas" para criar rapidamente anúncios de vídeo atraentes para seus produtos ou serviços.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo profissional e moderno de 45 segundos voltado para profissionais de marketing de desempenho, destacando o poder de um Criador de Anúncios de Vídeo AI. O vídeo deve apresentar cortes dinâmicos e um "avatar AI" envolvente entregando os principais benefícios, ilustrando como eles podem personalizar seus anúncios de vídeo de forma eficiente para otimizar campanhas. O áudio deve ser limpo e autoritário, complementando a apresentação visual elegante.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo impactante de 20 segundos projetado para gerentes de mídias sociais, mostrando a criação rápida de conteúdo para várias plataformas sociais. Empregue um estilo visual rápido e moderno com sobreposições de texto dinâmicas, enfatizando o recurso rápido de "Geração de narração" para produzir anúncios de vídeo impactantes em minutos. O áudio deve ser conciso e chamar a atenção, perfeito para consumo rápido em feeds sociais.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo autêntico e relacionável de 60 segundos direcionado a equipes de marketing que buscam conteúdo genuíno, ilustrando a criação de anúncios de vídeo no estilo UGC. A narrativa deve apresentar cenários diversos e conversacionais, com "Legendas" claras e proeminentes para garantir acessibilidade e engajamento. O tom geral deve ser caloroso e convidativo, enfatizando como essa abordagem melhora os esforços de marketing em vídeo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona Seu Criador de Anúncios de Vídeo de Busca

Produza rapidamente anúncios de vídeo de alta qualidade e envolventes para qualquer plataforma usando as ferramentas com tecnologia AI do HeyGen e um editor intuitivo para fazer seu negócio crescer.

Step 1
Crie Seu Roteiro ou Selecione um Modelo
Comece escrevendo seu roteiro de anúncio ou escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo para iniciar seu processo criativo. O recurso Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen traz suas ideias à vida sem esforço.
Step 2
Escolha Seu Avatar AI e Voz
Eleve seu conteúdo selecionando um Avatar AI realista e gerando narrações com som natural, fazendo sua mensagem ressoar poderosamente com seu público.
Step 3
Personalize Seus Visuais
Aperfeiçoe seu anúncio. Adicione elementos de marca usando controles de marca (logo, cores), integre mídia de estoque e aplique transições de cena dinâmicas para personalizar seus anúncios de vídeo para máximo impacto.
Step 4
Exporte Seu Anúncio de Vídeo de Alta Qualidade
Renderize seu vídeo final de alta qualidade em vários formatos de proporção para diferentes plataformas sociais. Com redimensionamento e exportações de proporção de aspecto, seus anúncios de vídeo atraentes estão prontos para impulsionar o desempenho.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anúncios de Sucesso do Cliente com Tecnologia AI

Transforme depoimentos de clientes em anúncios de vídeo envolventes e persuasivos que constroem confiança e impulsionam conversões.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de anúncios de vídeo de alto impacto?

O Criador de Anúncios de Vídeo AI do HeyGen utiliza ferramentas avançadas com tecnologia AI para simplificar todo o processo de criação de anúncios de vídeo envolventes. Você pode transformar roteiros em visuais atraentes com Avatares AI realistas e cenas dinâmicas, aumentando significativamente seus esforços de marketing em vídeo.

O HeyGen oferece Avatares AI para criar anúncios de vídeo únicos?

Sim, o HeyGen possui uma gama diversificada de Avatares AI que você pode usar para criar anúncios de vídeo únicos e personalizados no estilo UGC. Esses Avatares AI ajudam os profissionais de marketing de desempenho a entregar conteúdo de vídeo de alta qualidade que ressoa com o público em várias plataformas sociais.

Quais opções de personalização estão disponíveis para anúncios de vídeo criados com o HeyGen?

O HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo um editor de arrastar e soltar fácil de usar e modelos de vídeo profissionais. Isso permite que você personalize totalmente seus anúncios de vídeo com controles de marca, legendas e mídia de estoque para atender aos objetivos de sua campanha.

O HeyGen pode me ajudar a produzir conteúdo de vídeo de anúncio de busca de forma eficiente?

Com certeza, o HeyGen é um criador de anúncios de vídeo de busca eficiente, projetado para ajudá-lo a produzir rapidamente conteúdo de marketing em vídeo de alta qualidade. Ao aproveitar nossas ferramentas com tecnologia AI, as empresas podem criar facilmente anúncios de vídeo que impulsionam o engajamento e ajudam a fazer seu negócio crescer.

