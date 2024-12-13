Sim, o HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre o logotipo da sua empresa, cores e outros elementos visuais diretamente nos seus vídeos tutoriais de Scrum. Isso garante consistência e profissionalismo em todos os seus vídeos de treinamento com IA, aumentando o reconhecimento da marca para o seu conteúdo de treinamento Agile.